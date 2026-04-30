Kinh Bắc: Lãi quý I "bốc hơi" 72%, nợ vay vượt 30.000 tỷ đồng

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026.

Quý I đạt 9% kế hoạch lãi năm

Theo đó, quý đầu năm nay, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.336 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 45% so với cùng kỳ do biên lợi nhuận gộp tăng 10% lên 49%.

Về hoạt động tài chính, Kinh Bắc chuyển lỗ hoạt động tài chính gần 174 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 22 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lãi vay tăng vọt lên 262,8 tỷ đồng, còn cùng kỳ chỉ ở mức 108 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi tiền gửi, cho vay và hợp tác kinh doanh - nguồn thu chính của hoạt động tài chính lại giảm 33% còn 89,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 67% về 9,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 151,5 tỷ đồng. Năm nay, Kinh Bắc cũng ghi nhận lỗ gần 2,4 tỷ đồng từ công ty liên kết trong khi cùng kỳ vẫn thu về 45,2 tỷ đồng.

Kết quả, Kinh Bắc báo lãi sau thuế 234,2 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 72% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ giảm doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2026, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỷ lục 3.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 36% so với 2025.

Tuy nhiên, hiện mới hoàn thành khoảng 14% doanh thu và 9% lợi nhuận kế hoạch.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Chủ tịch Đặng Thành Tâm cho biết chỉ tiêu lợi nhuận 3.000 tỷ đồng năm nay được xây dựng với tinh thần bước sang một kỷ nguyên mới, bảo đảm hoàn thành hoặc vượt kế hoạch để tránh tiếp tục “lỡ nhịp”.

Theo ông, mức thấp nhất cũng phải đạt được mục tiêu này và ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn.

Nợ vay vượt 30.000 tỷ, dồn lực cho dự án Tràng Cát

Tính đến ngày 31/3/2026, Kinh Bắc ghi nhận tổng tài sản ở mức 71.803,2 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ so với hồi đầu năm. Trữ tiền ở mức 14.358,1 tỷ đồng, giảm 9% so với cuối năm 2025. Khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 12.737 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận 29.521 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, 59% của hàng tồn kho là thuộc về Dự án Khu Đô thị và dịch vụ Tràng Cát.

Đây là khu đô thị có quy mô 585 ha, nằm tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Dự án này đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt quy hoạch tổng thể vào năm 2010.

Đến ngày 15/1/2025, Thủ tướng Chính phủ chính thức chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời nâng tổng vốn từ 6.300 tỷ đồng lên hơn 69.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 2,7 tỷ USD), tức gấp hơn 11 lần mức ban đầu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Đặng Thành Tâm cho biết Khu đô thị Tràng Cát là một trong những dự án được kỳ vọng đóng góp lớn vào nguồn thu của tổng công ty. Dự án được triển khai từ năm 2006, đến nay đã kéo dài gần 20 năm.

Đầu năm 2025, doanh nghiệp đã nộp thêm gần 10.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho dự án, qua đó nâng quy mô quỹ đất nhà ở lên hơn 2 triệu m2. Tổng vốn đầu tư vào dự án đến nay đã lên tới hàng tỷ USD.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc đầu tư dài hạn khiến chi phí vốn lớn và tạo áp lực tài chính, đặc biệt trong bối cảnh chưa thể chuyển nhượng như kế hoạch. Tuy nhiên, giá trị dự án đã cải thiện theo thời gian cùng với biến động thị trường và điều chỉnh quy hoạch.

Nếu đặt trong bối cảnh của nhiều doanh nghiệp khác, với một dự án có quy mô vốn lớn và thời gian kéo dài như vậy, việc duy trì và theo đuổi đến cùng là không hề dễ dàng, thậm chí có thể gặp rất nhiều áp lực.

Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, việc kiên trì đầu tư trong thời gian dài cũng mang lại cho chúng ta những lợi thế nhất định. Nếu như theo các quy hoạch trước đây, hiệu quả dự án có thể chưa cao thì đến thời điểm hiện tại, khi thị trường thay đổi, giá trị đất đai gia tăng, hiệu quả kinh tế của dự án cũng được cải thiện đáng kể.

"Những tài sản được tích lũy trong thời gian dài thường sẽ gia tăng giá trị theo thời gian. Và trong trường hợp này, không chỉ là câu chuyện giá trị đất tăng mà quan trọng hơn là chúng ta có điều kiện để áp dụng những xu hướng phát triển mới", ông Tâm chia sẻ.

Theo ông Tâm, dự án đang được định hướng phát triển theo các mô hình hiện đại hơn, không còn đơn thuần là các khu đô thị kiểu cũ, mà là mô hình đô thị thông minh tích hợp công nghệ cao, có thể gọi là "AI City", tức là ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành và phát triển đô thị.

Ông nói thêm, thực tế, ngay tại thời điểm này, chúng ta cũng chưa thể hình dung hết được các ứng dụng công nghệ sẽ phát triển nhanh đến mức nào trong 5 năm tới. Có thể nói, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có bước tăng trưởng hết sức đột phá, tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Ở mảng bất động sản dân cư, ngoài dự án Tràng Cát, Kinh Bắc còn đang triển khai các dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Nếnh và Tràng Duệ. Ở mảng khu công nghiệp, Kinh Bắc cũng đang ghi nhận nhiều dự án như Lộc Giang, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Tràng Duệ, Kim Thành 2, Quế Võ mở rộng 2...

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Kinh Bắc tăng lên 44.843 tỷ đồng. Riêng nợ vay ở mức 30.154,1 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và 90% số đó là nợ vay dài hạn. Dữ liệu cho thấy, Kinh Bắc liên tục gia tăng nợ vay kể từ đầu năm 2025 để phần lớn bổ sung vốn cho dự án Tràng Cát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án khác.