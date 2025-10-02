Vi phạm quy định lĩnh vực hải sản thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi bị phạt 681,5 triệu đồng

Sáng 2/10, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã ký quyết định xử phạt ông Võ Cao Trung (sinh 1984), ở thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg 91369 TS, vì có nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải sản.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra hoạt động của tàu cá.Ảnh: CP

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trước đó vào cuối tháng 8/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên cửa biển Sa Kỳ, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã tiến hành kiểm tra tàu cá QNg 91369 TS, đang về bờ sau khi ra khơi hoạt động khai thác hải sản.

Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện tàu cá QNg-91369-TS có hàng loạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực hải sản.

Cụ thể không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản hết hạn; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Tàu cá đi hành nghề trên biển nhưng không làm thủ tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ; không có sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; không có bảo hiểm thuyền viên; không bố trí đủ định biên an toàn thuyền viên tàu cá theo quy định.

Trước những vi phạm nêu trên, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt thuyền trưởng tàu cá QNg 91369 TS tổng số tiền 681,5 triệu đồng, tước chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng đối với ông Võ Cao Trung.

Được biết trong vòng nửa tháng qua, đã có ít nhất 5 trường hợp thuyền trưởng tàu cá đã bị cơ quan chức năng Quảng Ngãi xử phạt nặng do có những vi phạm quy định trong lĩnh vực hải sản.

Trước đó vào gần cuối tháng 9/2025, cơ quan chức năng Quảng Ngãi cũng đã xử phạt thuyền trưởng 4 tàu cá mang số hiệu QNg 98119 TS, QNg 94477 TS, QNg 98447 TS và QNg 94605 TS, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng; tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.