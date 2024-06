"Việt Nam sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2024, thị trường cổ phiếu có thể duy trì đà tăng"

Theo các nhà nghiên cứu của Ngân hàng HSBC, thị trường cổ phiếu của Việt Nam là một trong những thị trường có kết quả tốt hơn ở châu Á xét dưới góc nhìn chung từ đầu năm tới giờ....

HSBC sẽ áp dụng chiến lược đầu tư rủi ro cao, tăng đầu tư cổ phiếu trong 6 tháng tới

Khối Dịch vụ Private Banking Toàn cầu HSBC vừa phát hành báo cáo "Triển vọng đầu tư nửa cuối năm 2024: Sinh lời với lợi suất và tăng trưởng" với kỳ vọng các yếu tố như chu kỳ kinh tế toàn cầu được cải thiện, tăng trưởng lợi nhuận mở rộng và ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất sẽ mang đến nhiều cơ hội để đầu tư sinh lời từ các cổ phiếu và trái phiếu chất lượng.

HSBC cho biết, trong sáu tháng tới, HSBC áp dụng chiến lược đầu tư rủi ro cao (risk-on) không phân bổ đầu tư vào tiền gửi và tăng tỷ trọng vào các cổ phiếu toàn cầu, Trái phiếu Kho bạc Mỹ và các loại trái phiếu cấp đầu tư toàn cầu.

Thị trường Mỹ tiếp tục duy trì vị trí trọng yếu trong cổ phiếu toàn cầu và chiếm tỷ trọng cao hơn cổ phiếu của châu Á. HSBC duy trì quan điểm lạc quan đối với đồng Đô-la Mỹ do sự hậu thuẫn của mức lợi suất thực tế cao, tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương mỗi nước một khác và nhu cầu đầu tư an toàn do biến động địa chính trị khó lường.



Bà Cheuk Wan Fan, Giám đốc Đầu tư, khu vực châu Á, Khối Dịch vụ Private Banking Toàn cầu, HSBC, cho biết: "HSBC lạc quan về triển vọng đầu tư trong 6 tháng cuối năm nay và tiếp tục chú trọng để đầu tư sinh lời từ các cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu mà HSBC duy trì phân bổ tỷ trọng đầu tư nhiều hơn. Chúng tôi tin rằng đã nhìn thấy lợi suất trái phiếu đạt đỉnh và chu kỳ kinh tế toàn cầu chạm đáy. Điều này đồng nghĩa hiệu suất danh mục đầu tư sẽ được thúc đẩy bởi hai động lực: lợi suất trái phiếu hấp dẫn và tăng trưởng lợi nhuận mở rộng".

Bà Fan nhấn mạnh: "Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Canada đã bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Chúng tôi kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ sở trong tháng 9 và sẽ còn ba đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ sở, trong năm 2025. Biểu đồ "dot plot" của Fed dự báo tới cuối năm 2025 lãi suất chính sách sẽ giảm xuống 4,125%. Duy trì đầu tư vào tiền gửi không còn lợi nhiều nữa và chúng tôi khuyên các nhà đầu tư tập trung vào lợi suất trái phiếu hấp dẫn hiện đang ở mức gần như cao nhất trong vòng một thập kỷ".

HSBC dự báo tăng trưởng GDP thế giới và Mỹ năm nay sẽ vững vàng ở mức 2,6% và 2,4%

Theo bà Fan, bên cạnh cơ hội về thu nhập, HSBC cũng hướng tới tăng trưởng lợi nhuận được hậu thuẫn mạnh mẽ bởi điều kiện thuận lợi có tính chu kỳ toàn cầu đang gia tăng và áp lực chi phí dịu bớt.

Nhu cầu trong nước của Mỹ vẫn vững vàng trong khi các nền kinh tế trong khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Vương quốc Anh đang chạm đáy. HSBC dự báo tăng trưởng GDP thế giới và của Mỹ năm nay sẽ vững vàng ở mức 2,6% và 2,4%. Các biện pháp thúc đẩy lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ ổn định tăng trưởng GDP năm nay ở mức 4,9%. Các hoạt động kinh tế của Ấn Độ tiếp tục gây bất ngờ về nhiều mặt, củng cố thêm cho dự báo tăng trưởng GDP 2024 của chúng tôi là 7,3%.

Bà Fan cho biết thêm: "Cho tới hiện tại, các giai đoạn tăng giá cổ phiếu toàn cầu chủ yếu do nhóm tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) dẫn đầu. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi địa lý và lĩnh vực trong danh mục cổ phiếu toàn cầu nhằm mở rộng cánh cửa cơ hội cũng như tìm kiếm những cổ phiếu hấp dẫn có định giá hợp lý".



Báo cáo cho thấy, bốn ưu tiên đầu tư cho nửa cuối năm 2024 của HSBC gồm: Mở rộng phạm vi đầu tư cổ phiếu về mặt địa lý và ngành; Để đồng tiền sinh lời từ trái phiếu và chiến lược đầu tư đa tài sản; Tiếp cận vào hạ tầng và tài sản chưa niêm yết; Khai mở các cơ hội tốt nhất ở châu Á

Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2024, thị trường cổ phiếu có thể duy trì đà tăng

Ông James Cheo, Giám đốc Đầu tư khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ của Khối Dịch vụ Ngân hàng và Quản lý tài sản Chuyên biệt Toàn cầu HSBC, dự đoán tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ đi xuống trong sáu tháng cuối năm bởi lĩnh vực bất động sản cần thêm nhiều thời gian để xử lý hết được số lượng nhà tồn kho khổng lồ chưa bán được. Trung Quốc cần có thêm chính sách hỗ trợ nhằm bình ổn nhu cầu trong nước thông qua khôi phục lòng tin của doanh nghiệp và tâm lý người tiêu dùng để giảm thiểu rủi ro giảm phát.

Tuy nhiên, với Việt Nam, các nhà nghiên cứu của HSBC cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong sáu tháng cuối năm 2024.



Châu Á tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của kinh tế toàn cầu với tăng trưởng GDP dự báo đạt 4,7% và tăng trưởng lợi nhuận đạt 23% trong năm 2024, cao hơn hẳn các khu vực khác trên thế giới. Nhà đầu tư thăm nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát.



Việt Nam tiếp tục lộ trình phục hồi thúc đẩy bởi chu kỳ điện tử toàn cầu. Nhờ vậy, hoạt động công nghiệp thể hiện qua chỉ số quản lý mua hàng (PMI) tiếp tục cho thấy hoạt động sản xuất đang mở rộng. Xuất khẩu điện tử của Việt Nam đang rất tốt. Đồng thời, triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đang ổn nhờ sức hấp dẫn của Việt Nam trong vai trò một điểm đến cho đầu tư. Trong khi chi tiêu trong nước cho thấy một bức tranh đa chiều, du lịch đang cho thấy phong độ phục hồi và nhiều khả năng đạt được mục tiêu 17-18 triệu lượt khách trong năm nay.

Lạm phát vẫn dai dẳng và tiến gần đến trần 4,5% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Việc trì hoãn kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed đã khiến đồng Đô-la mạnh lên trong ngắn hạn và tạo ra biến động cho Đồng Việt Nam. Tùy thuộc vào định hướng các ngân hàng trung ương trên thế giới quyết định chính sách lãi suất như thế nào, NHNN có thể duy trì cẩn trọng với chính sách lãi suất của mình.

Về thị trường vốn, thị trường cổ phiếu của Việt Nam là một trong những thị trường có kết quả tốt hơn ở châu Á xét dưới góc nhìn chung từ đầu năm tới giờ.

Ông Cheo cho biết: "Định giá cổ phiếu còn đang thấp so với nhu cầu. Lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục phục hồi vững vàng khỏi giai đoạn đáy trong năm 2023. Nếu lợi nhuận tiếp tục mạnh mẽ, thị trường cổ phiếu có thể duy trì đà tăng".