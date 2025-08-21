Tài chính

Agribank Chi nhánh Quảng Bình và VNPT Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Trần Hậu
21/08/2025 11:53 GMT +7
Ngày 20/8, Agribank Chi nhánh Quảng Bình (số 2 Mẹ Suốt, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Agribank Chi nhánh Quảng Bình và VNPT Quảng Trị.

Tham dự buổi lễ ký kết có đại diện lãnh đạo hai đơn vị cùng các phòng, ban chức năng. Sự kiện khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác, khai thác thế mạnh, phát huy nguồn lực để phục vụ khách hàng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Quảng Bình và VNPT Quảng Trị thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: C.P.

Theo thỏa thuận, Agribank Chi nhánh Quảng Bình sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại đối với VNPT Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc. Ngược lại, VNPT Quảng Trị sẽ cung cấp cho Agribank Quảng Bình các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin chất lượng cao.

Hai Bên cùng phối hợp, xây dựng, phát triển và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ gắn với chuyển đổi số và đáp ứng sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khai thác tối đa tiềm năng thị trường địa phương.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị cùng các phòng, ban chức năng chụp ảnh lưu niệm tại buổi ký kết hợp tác. Ảnh: C.P.

Đặc biệt, sự phối kết hợp giữa hai bên kỳ vọng sẽ tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới, gia tăng tiện ích và mang lại nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng.

Lễ ký kết không chỉ thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa Agribank Chi nhánh Quảng Bình và VNPT Quảng Trị, mà còn đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số, phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng gắn với công nghệ viễn thông, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

