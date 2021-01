VietinBank tài trợ xây trường mầm non thuộc dự án “cuộc di dân lịch sử” ở Huế

Việc đầu tư xây dựng trường mầm non này nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho con em các hộ dân tái định cư thuộc dự án "cuộc di dân lịch sử" ở Huế.

Chiều 14/1, UBND TP.Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ xây dựng Trường Mầm non Hương Sơ giai đoạn 2 tại khu dân cư Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP.Huế) để phục vụ cho con em các hộ dân tái định cư thuộc diện di dời tại khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP.Huế tiếp nhận tài trợ xây dựng Trường Mầm non Hương Sơ từ lãnh đạo VietinBank chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Dự án nhằm xây dựng mới khối nhà 2 tầng 6 phòng học và cầu nối với tổng diện tích sàn 1.210m2. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10,2 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án là 180 ngày, dự kiến hoàn thành vào ngày 15/6/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết, trong những năm qua, Thừa Thiên Huế là địa phương luôn nhận được sự hỗ trợ, tài trợ rất lớn từ phía VietinBank trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Đây là nguồn lực quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của VietinBank đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như TP.Huế.

Trước đó, ngày 24/7/2020, VietinBank thông báo tài trợ 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng Trường Mầm non Hương Sơ giai đoạn 2, hạng mục nhà 2 tầng 6 phòng học. Việc đầu tư xây dựng trường mầm non tại khu vực này có ý nghĩa rất lớn, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho con em các hộ dân tái định cư thuộc diện di dời tại khu vực I di tích Kinh thành Huế, đáp ứng điều kiện phục vụ an sinh xã hội.

Lãnh đạo UBND TP.Huế tặng hoa cho lãnh đạo VietinBank chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Theo ông Hoàng Hải Minh, để triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí tài trợ, UBND TP.Huế cam kết sử dụng khoản tài trợ của VietinBank đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. UBND TP.Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức đầu tư xây dựng trường đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc VietinBank chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết, hơn 30 năm đồng hành với vùng đất cố đô Huế, VietinBank đã đóng góp, xây dựng nhiều công trình nhà ở, trường học, tài trợ nhiều nhà tình nghĩa; hỗ trợ đồng hành cùng với các sự kiện văn hóa, xã hội như: Năm du lịch Quốc gia, Festival Huế. Năm 2020 và đầu năm 2021, VietinBank đồng hành cùng chủ trương của UBND tỉnh về ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra, khôi phục kinh tế sau ảnh hưởng của bão lũ với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt, VietinBank tài trợ xây dựng 2 ngôi trường mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế là Trường Mầm non Hương Sơ và Trường Mầm non Phú Giang với tổng kinh phí 10 tỷ đồng.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tiếp nhận tài trợ.

Theo ông Hà, VietinBank Thừa Thiên Huế rất mong chính quyền địa phương sẽ quản lý tốt công trình, vận động người dân, các bậc phụ huynh cùng chung tay gìn giữ và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngày càng tốt hơn.

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế là "cuộc di dân lịch sử" của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án được thực hiện nhằm di dời, giải phóng mặt bằng 4.201 hộ dân với tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng là 2.735 tỷ đồng, xây dựng khu tái định cư là 1.362 tỷ đồng.

Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam do tiền nhân để lại cho tương lai; di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực 1 di tích đến khu dân cư mới để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 2019 - 2021) di dời 2.950 hộ dân ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ. Giai đoạn 2 (từ 2022 - 2025) di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP.Huế.