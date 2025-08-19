Động thổ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cam Thịnh Đông, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đồng

Ngày 19/8, tại xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa đã tổ chức lễ động thổ Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cam Thịnh Đông phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đại diện lãnh đạo xã Nam Cam Ranh cho biết, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là một Dự án trọng điểm quốc gia, mang tính chiến lược, sẽ đi qua địa phận xã Nam Cam Ranh. Dự án này sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế, cải thiện giao thông, giảm tải áp lực cho Quốc lộ 1A.

Lễ động thổ Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cam Thịnh Đông phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đồng thời, việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại còn góp phần định hình một diện mạo đô thị mới, nâng cao chất lượng sống và tăng cường kết nối xã Nam Cam Ranh với các vùng kinh tế trọng điểm khác trên cả nước. Đây là bước đi quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương và toàn tỉnh Khánh Hòa.

Để phục vụ cho Dự án chiến lược nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo đó, UBND xã Nam Cam Ranh vinh dự được giao làm chủ đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Cam Thịnh Đông.

Quang cảnh lễ động thổ dự án

Dự án này có mục tiêu chính là cung cấp nơi ở ổn định, có đầy đủ tiện nghi cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường sắt, giúp bà con an cư lạc nghiệp. Về quy mô, dự án bao gồm các hạng mục chính như: San nền và xây dựng kè chắn bê tông cốt thép, hoàn thiện hệ thống đường giao thông, thoát nước, cấp nước sinh hoạt và hệ thống điện, điện chiếu sáng, thi công sân bê tông và cây xanh.

Lãnh đạo xã Nam Cam Ranh cho biết thêm, tổng mức đầu tư dự án gần 16 tỷ đồng. Các hộ dân tái định cư sẽ được hưởng những quyền lợi thiết thực, được sống trong một khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Trong thời gian qua UBND xã Nam Cam Ranh đã nỗ lực không ngừng, nhanh chóng ổn định bộ máy và tập trung phát huy thế mạnh của địa phương. Về phía địa phương cam kết sẽ dồn mọi nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành của tỉnh để đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.