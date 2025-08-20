Xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng với sứ mệnh bước vào kỷ nguyên mới, phấn đấu người dân thu nhập 95 triệu đồng/năm

Ông Lê Quang Quỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động đến nay gần 2 tháng đã ổn định, đã có 1 số kết quả tích cực, có thể cầm nắm và cân đo đong đếm được, phấn đấu trong giai đoạn mới, xã Hiệp Đức phải có nhân tố thi đua tầm quốc gia.

Ông Lê Quang Quỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, bối cảnh mới, tình hình mới đòi hỏi mỗi chúng ta phải vận động, phải đổi thay, phải tiến về phía trước, với một năng lượng mạnh mẽ và tốc độ cao nhất

“Hiệp Đức định hướng là, mỗi cán bộ, chiến sỹ, người dân phải luôn hướng đến suy nghĩ tích cực, hành động tích cực cho tổ chức, gia đình, xã hội và cộng đồng; phải luôn đặt ra câu hỏi và trả lời cho sứ mệnh của mình trong hành trình của bản thân bước vào kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” để đóng góp xứng đáng sức lực, tài năng, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương ngày phát triển, bền vững.

Xác định đúng tính chất và nội dung, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước tại 3 xã Quế Tân, Quế Lưu và thị trấn Tân Bình cũ, nay là xã Hiệp Đức mới đã có những kết quả rất đáng trân trọng. Nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua. Thi đua không phải để khoa trương, hình thức, chạy theo thành tích; mà đơn giản là tạo ra những giá trị và sự thay đổi tích cực và qua đó, tạo ra một số bài học kinh nghiệm quý giá.

Nhiều phong trào cuộc vận động có tính bền vững, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ đó, chúng ta thấy các mặt kinh tế, đời sống văn hóa xã hội đều có những chỉ số phát triển”, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh nhấn mạnh.

Tại đại hội xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng, mục tiêu của xã Hiệp Đức đưa ra là đến cuối nhiệm kỳ, xã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 95 triệu đồng/năm; không còn hộ nghèo (trừ diện bảo trợ xã hội); 100% đường giao thông nông thôn loại A. Ảnh: CTV

Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh chia sẻ thêm, dù chính quyền mới đi vào hoạt động, nhưng qua thời gian ngắn đã nhìn thấy rõ được một số cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn ngày đêm tận tụy, say sưa với công việc.

“Cùng với đó, nhiều cá nhân khác, dù tôi và các lãnh đạo chưa nhớ mặt, chưa nhớ tên hết, nhưng có thể kể được một vài công việc cụ thể mà họ đã làm.

Cũng với tinh thần thi đua yêu nước ấy, bối cảnh mới, tình hình mới đòi hỏi mỗi chúng ta phải vận động, phải đổi thay, phải tiến về phía trước, với một năng lượng mạnh mẽ và tốc độ cao nhất”, ông Lê Quang Quỳnh nhấn mạnh.

Ông Lê Hùng Anh (nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation Group), ngoài ra còn được biết đến là Shark Lê Hùng Anh, đã có chuyến khảo sát khảo thực tế, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng

Để phát triển Hiệp Đức trong thời gian tới, Bí thư xã Hiệp Đức nêu rõ, nhiệm vụ 5 năm đến phải xác định được 6 nhóm công việc khá cụ thể. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu lần thứ I vừa qua, mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ, xã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 95 triệu đồng/năm; không còn hộ nghèo (trừ diện bảo trợ xã hội); 100% đường giao thông nông thôn loại A.

“Để làm được điều trên, phải nhìn thẳng vào sự thật, Hiệp Đức chúng ta còn không ít khó khăn, một số tiềm năng chưa được khai thác, một số hộ gia đình còn nhiều vất vả.

Như chúng ta đã biết, kinh tế là bộ mặt, kinh tế xã nhà có đi lên hay không thì tùy thuộc vào mỗi hộ gia đình. Chúng ta xác định trúng vấn đề như vậy, để tập trung toàn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế trong thời gian đến. Để từng người, từng hộ gia đình cảm nhận được sự đổi thay của quê hương.

Một nhiệm vụ đặc biệt khác, phải tìm cho ra nhân tố mới, tìm cho ra con người nổi trội, để bồi dưỡng và thúc đẩy họ. Tôi lưu ý là phải quan tâm, phát huy, bồi dưỡng, tạo môi trường và động lực thì nhân tố tích cực mới đơm hoa kết trái. Hiệp Đức phải bồi dưỡng và giới thiệu cho được nhân tố thi đua yêu nước ở tầm quốc gia.

Là cán bộ, công chức, viên chức, chúng ta thử đặt ra câu hỏi, nếu sự có mặt hoặc không có mặt của mình tại cơ quan, thì có ảnh hưởng ít nhiều gì đến việc chung hay không?.

Tương tự như vậy, mong mỗi cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên sẽ tiên phong đặt ra những câu hỏi và thôi thúc tìm câu trả lời trên ruộng đồng, trên công trường, trong học tập, trong công tác và hãy mở ra cho mình những cánh cửa khác, nghĩ về những điều khang khác và mới mẻ, đi ra ngoài đường và làm những điều tích cực”, Bí thư xã Hiệp Đức chia sẻ.

Xã Hiệp Đức phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP để nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Bí thư xã Hiệp Đức còn cho biết, xã Hiệp Đức định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vùng trồng dược liệu bản địa, lâm nghiệp bền vững có chứng chỉ FSC. Đồng thời, tập trung khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng gắn với danh thắng như Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Cái, thủy điện Sông Tranh 4. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ công chức được chuẩn hóa về trình độ và kỹ năng công nghệ số.

“Xã Hiệp Đức quyết tâm phát huy truyền thống, đoàn kết, vượt khó, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; xây dựng Hiệp Đức trở thành điểm sáng của thành phố Đà Nẵng ở khu vực phía tây.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình, đại hội đã thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới”, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh nói.