Vietnam Airlines "tung" gói Internet trên máy bay, chỉ cần 5 USD hành khách được nhắn tin không giới hạn

Vietnam Airlines bắt đầu triển khai thử nghiệm dịch vụ kết nối Internet trên máy bay từ ngày 5/8, mở ra “bầu trời số” ngay trên hành trình bay, mang đến trải nghiệm hiện đại và tiện nghi cho hành khách.

Trên các hành trình quốc tế, Vietnam Airlines sẽ giới thiệu ba gói dữ liệu để hành khách lựa chọn tùy theo nhu cầu sử dụng. Gói nhắn tin với mức phí 5 USD cho phép nhắn tin không giới hạn trong suốt chuyến bay; gói 10 USD dành cho duyệt web trong một giờ; và gói 20 USD trải nghiệm duyệt web không giới hạn trong toàn bộ hành trình.

Theo đó, hành khách có thể truy cập cổng kết nối qua Wifi từ thiết bị cá nhân và dễ dàng chọn mua gói dữ liệu phù hợp ngay trên hành trình bay.

Đối với các chuyến bay nội địa, hệ thống thanh toán đang trong quá trình hoàn thiện, Vietnam Airlines sẽ triển khai bán dịch vụ ngay khi hệ thống này được chuẩn hoá tại thị trường Việt Nam.

Nhằm giới thiệu và tăng khả năng tiếp cận công nghệ mới, trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines sẽ cung cấp miễn phí gói duyệt web không giới hạn suốt chuyến bay cho khách hàng hạng thương gia và tặng 15 phút nhắn tin miễn phí trên các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Viber, WhatsApp…cho toàn bộ hành khách trên cả hành trình quốc tế và nội địa.

Trong thời gian từ nay đến hết tháng 12/2025, Vietnam Airlines triển khai dịch vụ này trên các máy bay Airbus A350 đã được lắp đặt hệ thống kết nối Internet qua vệ tinh.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc triển khai dịch vụ internet trên chuyến bay được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với cả hành khách cũng như Vietnam Airlines".

"Dịch vụ này giúp nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, cũng như tạo ra lợi thế cạnh tranh của Vietnam Airlines, trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của hãng trên khắp các châu lục và mở rộng biên giới mềm của Việt Nam", ông Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, đây cũng là minh chứng trong việc hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ chính trị về thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà Vietnam Airlines đang tích cực triển khai trong suốt thời gian qua.

Hạ tầng công nghệ của dịch vụ Internet trên máy bay được triển khai cùng với đối tác VNPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, kết nối đến vệ tinh Viasat của Hoa Kỳ, cho phép hành khách sử dụng Internet ngay trong chuyến bay với tốc độ ổn định và an toàn.

Sự hợp tác giữa Vietnam Airlines và VNPT sẽ góp phần xây dựng nên các dịch vụ hiện đại của Việt mang tầm quốc tế Đây là tiện ích đã được áp dụng tại một số hãng hàng không quốc tế có chất lượng dịch vụ cao, và hiện trở thành một tiêu chuẩn gần như bắt buộc đối với các hãng mong muốn đạt chuẩn 5 sao do khách hàng và các tổ chức đánh giá uy tín quốc tế công nhận.

Bằng việc hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế, Vietnam Airlines không ngừng ứng dụng các giải pháp hiện đại, làm chủ công nghệ cốt lõi, đóng vai trò đầu tàu trong công cuộc chuyển đổi số của ngành hàng không.

Qua đó, Hãng từng bước khẳng định vị thế dẫn dắt và đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước trên trường quốc tế.Là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn tiên phong trong việc mang đến những sản phẩm, dịch vụ hàng không chất lượng cao, an toàn và chuyên nghiệp.

Với mạng bay rộng khắp, đội máy bay hiện đại và định hướng phát triển bền vững, Vietnam Airlines không ngừng nỗ lực vì mục tiêu nâng cao trải nghiệm hành khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.