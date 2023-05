Viettel Construction (CTR) đi gần 1/3 kế hoạch lợi nhuận sau 4 tháng đầu năm

Tổng CTCP Công trình Viettel (HoSE: CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023. Công ty đã thực hiện 32% kế hoạch doanh thu và 31% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction; HoSE: CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023 với 3.276 tỷ đồng doanh thu; 187 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 21% và 22% so với cùng kỳ.

Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023

Trong năm 2023, CTR đặt mục tiêu doanh thu 10.338 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 32% kế hoạch doanh thu, 31% chỉ tiêu lợi nhuận sau 4 tháng.

Trước đó, trong báo cáo tài chính quý I/2023, CTR ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.339 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 136 tỷ đồng. Như vậy, ước tính riêng tháng 4, doanh thu công ty ước đạt khoảng 937 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 51 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu luỹ kế theo các lĩnh vực khác

Xét về cơ cấu doanh thu theo các lĩnh vực khác, mảng vận hành khai thác đóng góp nhiều nhất (chiếm 59%) với 1.895 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tiếp theo là mảng xây lắp đem về gần 890 tỷ đồng, chiếm 27% doanh thu, tăng 35% so với cùng kỳ. Mảng hạ tầng cho thuê cũng ghi nhận mức tăng trưởng 47% so với cùng kỳ đạt 131 tỷ đồng.

Còn xét theo khu vực, CTR ghi nhận 84% doanh thu là ở trong nước và 16% doanh thu đến từ thị trường nước. Đáng chú ý, 69% doanh thu (tương đương 2.260 tỷ đồng) của Viettel Construction đến từ giao dịch với đơn vị khác trong Tập đoàn Viettel.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/5, giá cổ phiếu CTR giảm 0,89% xuống còn 66.600 đồng/ cổ phiếu.