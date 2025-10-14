VPBank hé mở kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ của ngân hàng chuyển giao bắt buộc GPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2025. Theo đó, kết thúc 9 tháng, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4% nhờ đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng của ngân hàng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo VPBank cho biết, ngân hàng này đã đẩy mạnh chiến lược cho vay theo vùng, theo ngành, lĩnh vực ưu tiên và nhờ đó, tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tăng 29,1%.

Tại phân khúc khách hàng cá nhân, sản phẩm cho vay mua nhà đi lên 27,7% nhờ việc triển khai nhiều gói vay ưu đãi, hỗ trợ giấc mơ an cư của người dân.

Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 được kiểm soát chặt chẽ, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.

Sau 9 tháng, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt gần 2.900 tỷ đồng, riêng trong quý III/2025, thu nợ tăng 29,7% so với quý liền trước.

Bên cạnh đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất duy trì trên 13%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Lợi nhuận 9 tháng hoàn thành 81% kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng 2025 của VPBank ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng trưởng 76,7% và cao nhất trong 15 quý gần đây.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận VPBank đã vượt kết quả cả năm 2024 và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Trong đó, cơ cấu lợi nhuận cho thấy, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng ghi nhận 6.378 tỷ đồng, tăng trưởng 39,9% so với cùng kỳ. Kết quả trên được thúc đẩy bởi động lực từ các mảng kinh doanh cốt lõi, khi thu nhập lãi thuần đi lên 22,7% và thu nhập từ phí ghi nhận kết quả khả quan.

Tận dụng sự sôi động của thị trường chứng khoán cùng những lợi thế khác biệt, VPBankS liên tục thiết lập những cột mốc mới về kết quả kinh doanh, sẵn sàng cho thương vụ IPO kỷ lục và đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh ngân hàng mẹ.

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VPBankS ở mức 3.260 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2024, nhờ sự đóng góp từ tất cả các trụ cột kinh doanh. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) gần 27.000 tỷ đồng, vươn lên top 3 toàn ngành; đồng thời vẫn còn dư địa lên tới 13.500 tỷ đồng.

Ở mảng tài chính tiêu dùng, FE CREDIT tiếp tục duy trì đà phục hồi khi lợi nhuận 9 tháng tương đương kết quả cả năm 2024.

Đặc biệt, lãnh đạo VPBank cho biết, sau nhiều khó khăn, GPBank đã có lãi liên tục từ tháng 6/2025, đánh dấu bước ngoặt tích cực trong quá trình phục hồi. Ban Lãnh đạo ngân hàng cho biết kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là khả thi.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, tín dụng tăng trưởng gần 13,37% sau 9 tháng. So với cùng kỳ năm 2024, chỉ số này cao hơn 4%. Với đà tăng này, tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 19-20%, vượt kế hoạch.



Tín dụng tăng, thu nhập lãi thuần tích cực so với cùng kỳ và chi phí dự phòng giảm là nguyên nhân chính hỗ trợ lợi nhuận của ngân hàng. Các nguồn thu như ngoại hối, hoạt động khác cũng tăng trưởng, đóng góp tích cực vào lợi nhuận. Bên cạnh đó, Nghị quyết 42/2017/QH14 được luật hóa là điều kiện tích cực cho ngân hàng trong đẩy mạnh xử lý, thu hồi nợ xấu, giảm dự phòng… tác động lên lợi nhuận.



Các chuyên gia phân tích SSI dự báo, một số ngân hàng như VPBank, HDBank, VietinBank, OCB, MSB được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng ấn tượng nhờ tín dụng cải thiện từ nền so sánh thấp cùng kỳ năm trước.



Trong đó, tại HDBank, tăng trưởng tín dụng mạnh được kỳ vọng sẽ là động lực chính cho thu nhập lãi thuần, qua đó bù đắp phần lớn tác động từ chi phí dự phòng tăng so với cùng kỳ trong quý III. Kết quả là, lợi nhuận trước thuế quý này ước đạt 5.200 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ, tăng 11% so với quý trước).

