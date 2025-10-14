Lalamove 'nhảy' vào mảng gọi xe tại Hà Nội: Đối thủ quá mạnh, liệu còn có 'cửa'?

Lalamove gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2018 và nhanh chóng chiếm thị phần đáng kể ở mảng giao hàng tức thời, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội. Sau khi triển khai mảng gọi xe chở người tại TP. HCM vào tháng 5, ngày hôm qua 13/10, Lalamove quyết định ra mắt dịch vụ chở khách tại Hà Nội.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dịch vụ tại Hà Nội bao gồm các loại phương tiện như xe máy, xe tay ga, ô tô 4 chỗ và 7 chỗ. Trong giai đoạn đầu, giống như nhiều hãng thường áp dụng, Lalamove tung chương trình ưu đãi nhằm thu hút người dùng.

Sau lĩnh vực giao hàng, Lalamove mở rộng dịch vụ chở khách tại Hà Nội. Ảnh Lalamove

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, cho biết, việc đặt xe di chuyển đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người dân đô thị. Lalamove mong muốn mang đến thêm lựa chọn tiện lợi, linh hoạt và chi phí hợp lý cho người dùng Hà Nội.

Khác với startup mới, Lalamove đã có kinh nghiệm vận hành hàng trăm nghìn chuyến giao hàng mỗi ngày, cũng như đã "chạy thử" mảng chở khách tại TP.HCM, cùng mạng lưới người dùng trung thành trong lĩnh vực thương mại điện tử và giao hàng doanh nghiệp.

Lalamove nhảy vào mảng gọi xe: Không dễ chen chân?

Việc Lalamove bước chân vào thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam nói chung và TP.Hà Nội nói riêng ở thời điểm này dù được cho là nước đi táo bạo, nhưng cũng đầy rủi ro. Thị trường gọi xe Việt Nam hiện được ví như “cuộc đua đường trường”, nơi chỉ những doanh nghiệp có hệ sinh thái mạnh, công nghệ linh hoạt và dòng tiền ổn định mới có thể trụ lại.

Khảo sát thị trường gọi xe Việt Nam do hãng nghiên cứu thị trường Rakuten Insight (Nhật Bản) vừa công bố, cho biết Grab và Xanh SM là hai thương hiệu gọi xe được chọn sử dụng nhiều nhất.

Theo đó, 55% người dùng tại các thành phố lớn và 54% tại các khu vực khác chọn dùng Grab. Xanh SM đứng thứ hai với 32% người dùng toàn quốc. Chia theo thành phố lớn và khu vực khác, tỷ lệ này lần lượt là 33% và 30%.

Đứng thứ ba là Be, chiếm 9% thị phần sử dụng. Thị trường còn lại chia cho các thương hiệu taxi truyền thống đã phát triển các ứng dụng riêng giúp khách hàng thuận tiện đặt xe như Mai Linh (2%), Vinasun (1%) và Maxim (1%).

Rõ ràng các đối thủ của Lalamove trong lĩnh vực gọi xe đang quá mạnh. Trong khi đó, người tiêu dùng Việt Nam vốn đã quá quen với Grab, Be, và bây giờ là Xanh SM với xu hướng xe điện và di chuyển xanh (vừa có đội xe đồng bộ, chiến lược truyền thông mạnh và hình ảnh thương hiệu cao cấp).

Lalamove sẽ phải đầu tư lớn vào nhận diện thương hiệu và trải nghiệm người dùng để thuyết phục hành khách chuyển đổi. Đặc biệt, ứng dụng này còn phải đối mặt với áp lực chiết khấu, cạnh tranh giá và chi phí marketing khổng lồ để thu hút tài xế lẫn khách hàng.

Liên quan đến Lalamove, công ty này vừa bị cơ quan chức năng triệu tập để chấn chỉnh việc tuân thủ pháp luật hiện hành. Cụ thể, ngày 23/9 vừa qua, Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc gần đây đã có buổi làm việc với Huolala (Hỏa Lạp Lạp, hay còn được biết đến với tên gọi quốc tế là Lalamove).

Cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty này phải nghiêm túc tuân thủ Luật Chống độc quyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định pháp luật liên quan, thực hiện đầy đủ trách nhiệm tuân thủ chống độc quyền, kịp thời chuẩn hóa hành vi kinh doanh, tham gia cạnh tranh thị trường một cách công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng liên quan như tài xế xe tải và người tiêu dùng.

Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu Lalamove thúc đẩy việc xây dựng các quy tắc và thuật toán của nền tảng theo hướng công bằng, minh bạch, góp phần đưa ngành phát triển lành mạnh và chuẩn mực.

Huolala (Lalamove) được thành lập năm 2013 tại Hồng Kông (Trung Quốc) bởi ông Chow Shing Yuk (Chu Thắng Phú).



Ban đầu, công ty Huolala có tên là EasyVan, sau đó đổi tên thành Lalamove khi mở rộng hoạt động sang các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ở Trung Quốc đại lục, thương hiệu sử dụng là Huolala (Hỏa Lạp Lạp).



Công ty này hiện có chi nhánh tại nhiều thành phố, khu vực trên thế giới như Đông Nam Á, Trung Quốc đại lục và Mỹ Latinh.



Ở các thị trường như Việt Nam, hoạt động của Huolala (Lalamove) có lúc thua lỗ, doanh nghiệp Trung Quốc này đã đề xuất tăng vốn đầu tư, điều chỉnh quy định để đáp ứng yêu cầu pháp lý của ngành chuyển phát/vận chuyển.







