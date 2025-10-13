Giá vàng hôm nay 13/10, thế giới sẽ giảm nhẹ trong ngắn hạn?

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 45 sáng nay ngày 13/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.039 USD/ounce, tăng hơn 24 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Cùng với đó, tăng mạnh 129 USD/ounce so với phiên mở đầu tuần trước (3.910 USD/ounce).

Theo Kitco News, Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, do đó sẽ không có quá nhiều dữ liệu kinh tế được công bố vào tuần này.

Mặc dù vậy, thị trường sẽ chú ý đến những báo cáo mới nhất về sức khỏe của ngành sản xuất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang New York và Philadelphia.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi bất kỳ bình luận nào từ các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington vào tuần này.

Vào thứ 3, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ tham gia một cuộc thảo luận được điều phối tại Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia. Sáng thứ 4, khảo sát sản xuất Empire State sẽ được công bố. Tiếp theo là khảo sát sản xuất Philly Fed sẽ công bố vào thứ 5 (theo giờ Mỹ).

Trước đó, các nhà phân tích và ngân hàng lớn đã dự đoán giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce kể từ đầu năm. Tuy nhiên, tâm lý này không phải là mới. Với giá vàng giao dịch hiện nay, chuyên gia cảnh báo cần phải thận trọng ở một mức độ nào đó. Điều tạo nên sự khác biệt của đợt tăng giá này so với những lần trước là nhu cầu đầu tư tăng vọt trong một thời gian rất ngắn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, đầu tư vào các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đã tăng kỷ lục 221,7 tấn, trị giá gần 26 tỷ USD chỉ riêng trong quý III/2025.

Nhiều động lực đã thúc đẩy giá vàng tăng vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce như: Bất ổn địa chính trị và kinh tế, lạm phát dai dẳng, lo ngại suy thoái, nợ chính phủ tăng vọt và niềm tin suy yếu vào đồng USD cùng các loại tiền tệ pháp định khác.

Trên thực tế, nhiều áp lực trong số này đang gia tăng. Trong một môi trường như vậy, thật khó để lập luận rằng đợt tăng giá của vàng đã đạt đến trần. Tuy nhiên, không thể bỏ qua quy mô tuyệt đối của giá vàng hiện tại. Kim loại này đã tăng hơn 50% trong năm nay mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư. Sẽ không ngạc nhiên khi thấy một đợt điều chỉnh hoặc một giai đoạn củng cố khi người mua và người bán điều chỉnh lại.

Một số nhà phân tích cảnh báo sau đợt tăng giá, vàng có thể phải đối mặt với đợt điều chỉnh giảm 10%, có khả năng kéo giá trở lại khoảng 3.600 USD/ounce. Mặc dù, tiềm năng dài hạn của vàng vẫn rất lớn, nhưng một số chuyên gia cho rằng việc "chốt lời" một phần tài sản được đánh giá là chiến lược tốt nhất.

Giá vàng trong nước vẫn neo cao

Giá vàng hôm nay 13/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "bất động" so với phiên giao dịch hôm qua, nhưng vẫn tiếp tục neo ở mức cao kỷ lục.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 140,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 140,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 140 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 13/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "bất động"

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 137,3 - 140,3 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.