Hàng loạt dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay, các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Vạn Ninh - Cam Lộ, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm đang chậm so với tiến độ cam kết.

Cụ thể, có 7/9 trạm đã bàn giao 100% mặt bằng, 2 trạm còn vướng một phần tại Quảng Ngãi và Khánh Hòa, dự kiến hoàn tất trong tháng 10/2025.

Ngoài ra, 9/9 trạm đã hoàn thành thủ tục cấp phép môi trường, 8/9 trạm dừng nghỉ được phê duyệt dự án, còn lại trạm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km77) chưa phê duyệt.

Cao tốc Bắc - Nam.

Tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Vân Phong - Nha Trang và Nha Trang - Cam Lâm, khi nhiều thủ tục chuẩn bị đầu tư còn chậm, chưa phê duyệt đầy đủ hồ sơ thiết kế hoặc chưa hoàn thiện hạng mục san nền.

Cũng theo Cục Đường bộ, một số trạm mới đạt 40 - 70% khối lượng san lấp, chưa có chuyển biến đáng kể trong triển khai hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ.

Thông tin về tiến độ các dự án, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, tiến độ thi công chậm không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của nhà đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng, dịch vụ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Ông Thái cho hay, nhà đầu tư phải khẩn trương chấn chỉnh tiến độ, hoàn thành toàn bộ công tác phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, huy động nhân lực, máy móc để thi công đồng loạt,

"Mỗi tháng trôi qua là thêm một phần trách nhiệm của cả hệ thống. Nhà đầu tư phải thể hiện rõ năng lực và cam kết của mình,” ông Thái nhấn mạnh.

Ông Thái cũng quả quyết, Cục Đường bộ sẽ kiểm điểm tiến độ từng trạm, nếu không có chuyển biến, Cục Đường bộ sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng, báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo các công trình quan trọng Quốc gia để xử lý trách nhiệm nhà đầu tư.

Nhằm thúc tiến độ các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ yêu cầu ban quản lý dự án chủ động phối hợp với địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng và thủ tục tài chính, trong đó có việc cung cấp tài khoản để nhà đầu tư nộp kinh phí giải phóng mặt bằng còn thiếu; hỗ trợ nhà đầu tư trong tổ chức thi công, đảm bảo nguồn cung vật liệu và vị trí đổ thải.

