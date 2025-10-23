Cổ phiếu của Điện tử và Tin học Việt Nam tăng trần trước ngày SCIC đấu giá trọn lô hơn 38,5 triệu cổ phần

Theo công bố ngày 26/9, phiên đấu giá dự kiến diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào 14h ngày 24/10/2025. Giá khởi điểm cho cả lô cổ phần là 964,34 tỷ đồng, tương đương khoảng 25.028 đồng/cp.

Mới nhất ngày 20/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo có 4 nhà đầu tư (2 tổ chức trong nước và 2 cá nhân trong nước) đăng ký mua cổ phần theo lô của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.

Trong vài năm gần đây, Viettronics liên tục kinh doanh thua lỗ khi sở hữu nhiều dự án bất động sản còn vướng mắc.

Ngày mai 24/10, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức phiên đấu giá trọn lô hơn 38,5 triệu cổ phần, tương đương 87,97% vốn điều lệ của Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam.

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 7/2017, đến nay công ty đã tham gia và trúng tới 42 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 1.578,2 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 201,03 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 1.377,17 tỷ đồng.

Trong quá khứ, SCIC đã có ít nhất 3 lần thoái vốn không thành công, gần nhất là vào tháng 2/2023 do không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia. Nguyên nhân chính được cho là do mức giá khởi điểm cao so với thị giá và tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Theo ghi nhận, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Viettronics đã liên tục âm trong nhiều năm, ghi nhận khoản lỗ 6,27 tỷ đồng trong năm 2024 và 5,3 tỷ đồng năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Viettronics lỗ 3,04 tỷ đồng.

Theo giới thiệu trên website, Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tiền thân là Phòng Nghiên cứu Ðiện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương), được thành lập tháng 10/1970.

Vào ngày 1/3/2007, Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với mô hình mới. Phần vốn Nhà nước được giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) quản lý.

Đúng 1 ngày trước khi diễn ra phiên đấu giá trọn lô hơn 38,5 triệu cổ phần, cổ phiếu VEC (vẫn đang trong diện cảnh báo khi bị hàng loạt ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên về BCTC năm 2024) bất ngờ tăng trần, giao dịch giá 20.200 đồng/cp. Trước đó ngày 15 và 16/10, cổ phiếu VEC cũng ghi nhận tăng trần liên tiếp.