Cú huých FTSE: Chứng khoán sôi động với làn sóng chào bán cổ phiếu mới, dòng vốn ngoại khủng chuẩn bị nhập cuộc

Theo Dragon Capital, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, nếu xu hướng tích cực này được duy trì cùng với các cải cách thể chế và hạ tầng thị trường chứng khoán, Việt Nam có thể đón làn sóng chào bán cổ phiếu mới (IPO) với tổng giá trị ước tính hơn 40 tỷ USD trong giai đoạn 2026-2028.

Không khí thị trường chứng khoán vì thế đang trở nên sôi động, khi nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh kế hoạch IPO để đón sóng đầu tư mới từ nước ngoài.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tâm thế tích cực từ nâng hạng thị trường của FTSE. Ảnh TL

Doanh nghiệp đón sóng vào thị trường chứng khoán

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã lựa chọn mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu và được giới đầu tư đánh giá là “dễ chịu”. Công ty bắt đầu chào bán IPO vào ngày 10/10 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/10/2025.

Với 375 triệu cổ phiếu chào bán, VPBankS dự kiến huy động hơn 12.712 tỷ đồng. Ở mức giá này, P/E (tỷ số giá trên lợi nhuận) dự phóng cho năm 2025 là 14,3 lần và P/B (tỷ số giá trên sổ sách) là 2,4 lần, thấp hơn mức trung bình ngành (lần lượt 23,1 và 2,7). Sau đợt chào bán, VPBankS dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE vào tháng 12/2025.

Theo VPBankS, đến nay đã có hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua cổ phiếu, trong khi các tổ chức đăng ký tổng cộng khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương 50% giá trị chào bán. Đáng chú ý, Dragon Capital đăng ký mua tới 50 triệu USD (khoảng 1.350 tỷ đồng). Những con số này cho thấy sức hút lớn của thương vụ và phần nào phản ánh tâm lý tích cực đang lan rộng trên thị trường.

Cũng trong tâm lý đó, hôm qua 21/10, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - TCBS (mã chứng khoán TCX) để đưa hơn 2,31 tỷ cổ phiếu TCX giao dịch trên sàn HOSE.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương lên sàn HOSE với mã TCX ngày 21/10/2025. Ảnh: VGP

Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 110.000 tỷ đồng, đưa TCBS trở thành công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất ngành tại thời điểm lên sàn.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, các công ty chứng khoán tận dụng thời điểm thị trường khởi sắc để IPO là điều hợp lý. Ông cho rằng doanh nghiệp luôn muốn bán cổ phiếu ở mức giá cao nhất vào thời điểm hưng phấn.

Dòng tiền nội giữ nhịp cho chứng khoán, khối ngoại sẽ quay lại

Trong báo cáo mới đây về thị trường chứng khoán Việt Nam, Dragon Capital nhận định hoạt động chốt lời và dòng vốn ngoại rút ròng gần đây đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền nội đã giúp thị trường duy trì đà tăng và vượt qua giai đoạn điều chỉnh.

Bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2025, Dragon Capital dự báo nhóm tài chính sẽ ghi nhận kết quả tích cực, nhờ tăng trưởng tín dụng và hoạt động giao dịch sôi động. Nhóm bất động sản cũng được kỳ vọng tiếp tục phục hồi khi số lượng dự án mở bán tăng và tỷ lệ hấp thụ cải thiện.

Với rổ 80 cổ phiếu trọng điểm trong danh mục theo dõi, quỹ đầu tư tỷ USD này ước tính lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng 21% trong năm 2025 và 17% trong năm 2026.

Dragon Capital nhấn mạnh nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ chất lượng lợi nhuận – phân biệt giữa lợi nhuận cốt lõi và lợi nhuận đột biến – cũng như khả năng lan tỏa tăng trưởng sang nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình. Đây là chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền tảng của thị trường, chứ không chỉ là đợt tăng ngắn hạn nhờ thanh khoản.

Báo cáo thị trường mới nhất của Dragon Capital cho thấy xuất khẩu của Việt Nam (đơn vị tính: tỷ USD) đã phục hồi trong năm 2025 (đường màu sẫm) so với năm 2024 (màu xanh lá)

Nâng hạng và cải cách thị trường chứng khoán

Tâm điểm thị trường trong quý IV/2025 sẽ xoay quanh thời điểm và quy mô dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam, cùng kỳ vọng FTSE Russell chính thức đưa thị trường Việt Nam vào rổ chỉ số mới nổi trong năm 2026, theo các chuyên gia thị trường.

Cùng với đó là quá trình cải cách hạ tầng và thể chế thị trường, nhằm hướng tới mục tiêu được MSCI xếp hạng là thị trường mới nổi trong thời gian tới.

Cả FTSE Russell và MSCI đều là các tổ chức xếp hạng thị trường uy tín trên toàn cầu, có ảnh hưởng lớn đến dòng vốn đầu tư quốc tế vì nhiều quỹ đầu tư sử dụng các bộ chỉ số của hai tổ chức này làm cơ sở phân bổ vốn.

Một cột mốc đáng chú ý khác là khả năng nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức “Đầu tư” (Investment Grade) – yếu tố được kỳ vọng giúp giảm chi phí vốn, tăng sức hấp dẫn của thị trường trái phiếu, đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu mở rộng phân bổ vốn vào Việt Nam, theo Dragon Capital.

Quỹ đầu tư ngoại này cho rằng, nếu kết hợp với danh mục chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến hơn 40 tỷ USD trong giai đoạn 2026 – 2028, cùng các yếu tố nâng hạng và cải cách mạnh mẽ, Việt Nam có cơ hội chuyển mình từ thị trường cận biên tăng trưởng nhanh trở thành điểm đến đầu tư trọng yếu trong nhóm thị trường mới nổi toàn cầu.

Tuy nhiên, Dragon Capital cũng lưu ý rằng việc nâng hạng mới chỉ là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển sâu hơn của thị trường vốn Việt Nam. Để đi xa hơn, Việt Nam cần tiếp tục nới lỏng giới hạn sở hữu nước ngoài, phát triển sản phẩm phái sinh và công cụ phòng ngừa rủi ro mới, bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng thị trường.