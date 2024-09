Xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm đạt 1,3 tỷ USD, tăng 9%

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá tra GTGT trong 8 tháng đầu năm 2024 được đánh giá là khá tích cực, khi liên tục tăng trưởng dương ở nhiều thị trường lớn như Mỹ, CPTPP, Hà Lan,...

Tháng 8/2024, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường đạt gần 191 triệu USD, tăng 12% so với tháng 8/2023. Lũy kế xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm nay đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các sản phẩm cá tra GTGT đạt gần 6 triệu USD trong tháng 8/2024, tăng 75% và đạt 27 triệu USD trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023.



Tính đến hết tháng 8/2024, xuất khẩu cá tra GTGT sang khối thị trường CPTPP đạt hơn 8 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 6/2024 ghi nhận là tháng đạt giá trị cao nhất với hơn 1,3 triệu USD, tăng 35% so với tháng 6/2023. Tám tháng đầu năm nay, Australia là thị trường tiêu thụ sản phẩm này nhiều nhất, chiếm 39% trong tổng cá tra GTGT mà khối thị trường CPTPP nhập khẩu từ Việt Nam, với hơn 3 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Từ đầu năm 2024, Mỹ liên tục tăng nhập khẩu sản phẩm cá tra GTGT từ Việt Nam. Tháng 8/2024 ghi nhận là tháng xuất khẩu cá tra GTGT Việt Nam sang Mỹ đạt giá trị cao nhất kể từ đầu năm, với gần 3 triệu USD, tăng gấp 15 lần so với tháng 8/2023. Trước đó, một số tháng cũng ghi nhận mức tăng xuất khẩu cá tra GTGT kỷ lục sang Mỹ, tháng 4/2024 tăng gấp gần 67 nghìn lần, tháng 7 tăng gấp gần 42 nghìn lần. Tính đến hết tháng 8/2024, xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ đạt gần 6 triệu USD, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau Mỹ, Thái Lan là thị trường nhập khẩu nhiều thứ 3 cá tra GTGT của Việt Nam. Tháng 8/2024, xuất khẩu cá tra GTGT sang thị trường này đạt gần 600 nghìn USD, tăng 17% so với tháng 8/2023. Tám tháng đầu năm, tổng xuất khẩu sản phẩm này sang xứ sở chùa Vàng đạt hơn 4 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tăng trưởng nhẹ nhưng tháng 5/2024 chứng kiến giá trị nhập khẩu cá tra GTGT từ Việt Nam của Thái Lan bằng 0, quốc gia này gần như không nhập khẩu trong tháng 5 năm nay.

Xuất khẩu cá tra GTGT sang Anh mặc dù giảm 1% trong 8 tháng đầu năm nay, nhưng vẫn duy trì vị trí thứ 4 về tiêu thụ sản phẩm này từ Việt Nam, và đạt gần 4 triệu USD. Tháng 8/2024 ghi nhận là tháng có giá trị xuất khẩu cá tra GTGT sang Anh cao nhất kể từ đầu năm nay, nhưng vẫn giảm 21% so với tháng 8/2023, đạt hơn 726 nghìn USD.

Tính đến hết tháng 8/2024, xuất khẩu cá tra GTGT sang EU đạt hơn 2,3 triệu USD, giảm 5% so với cùng kỳ. Hà Lan là thị trường tiêu thụ nhiều nhất sản phẩm này trong khối, chiếm 86% tỷ trọng, giá trị xuất khẩu đạt hơn 2 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc & Hong Kong là “khách hàng” lớn nhất của cá tra Việt Nam, chủ yếu là cá tra phile đông lạnh. Tám tháng đầu năm nay, các sản phẩm cá tra GTGT cũng dần phổ biến hơn tại quốc gia tỷ dân này. Số liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, tháng 8/2024, xuất khẩu cá tra GTGT sang Trung Quốc tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời đạt giá trị cao nhất kể từ đầu năm nay, với hơn 200 nghìn USD. Tính đến hết tháng 8/2024, xuất khẩu cá tra GTGT sang thị trường này đạt 791 nghìn USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Mặc dù giá trị còn “khiêm tốn” so với các quốc gia nhập khẩu khác, tuy nhiên với tốc độ tăng trưởng và nhu cầu lớn, Trung Quốc sẽ là điểm đến giàu tiềm năng cho các sản phẩm cá tra GTGT Việt Nam.

Một số sản phẩm cá tra GTGT được ưa chuộng nhất là cá tra tẩm bột chiên/cá tra phile tẩm bột đông lạnh mã HS 16041990, snack da cá tra chiên giòn/chả cá basa chiên đông lạnh mã HS 16042099, cá tra cắt miếng tẩm bột/chiên đông lạnh mã HS 16042091, chả cá basa viên rau củ đông lạnh mã HS 16042030,..

Ngoài phile cá tra đông lạnh, sản phẩm cá tra giá trị gia tăng (GTGT) của Việt Nam đang ngày càng chứng tỏ được vị trí của mình trên thị trường toàn cầu. Các biến động thị trường trong thời gian qua cho thấy rằng việc phát triển các sản phẩm chế biến GTGT là một chiến lược kinh doanh thiết yếu cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Với tiềm năng xuất khẩu cá tra GTGT còn nhiều triển vọng, các doanh nghiệp cần chủ động thay đổi để nhanh chóng nắm bắt các cơ hội và nhu cầu trên thị trường quốc tế.