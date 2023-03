Xuất khẩu cá tra sang Brazil giảm 51%

Đến giữa tháng 2/2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường Brazil đạt 10,5 triệu USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), trong tháng 1/2023, khối lượng cá tra xuất khẩu sang Brazil đạt 1.194 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2022.

Giá trung bình xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil trong tháng 1 đạt 3,06 USD/kg, tăng 3% so với 2,98 USD/kg cùng kỳ năm ngoái. So với cùng kỳ, khối lượng cá tra xuất khẩu sang Brazil giảm 79%.

Tháng 1/2022, khối lượng cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Brazil cũng đạt mức kỷ lục hàng tháng, sau đó giảm dần xuống mức thấp nhất sau 2 năm vào tháng 5 với chỉ 1.100 tấn. Xuất khẩu hồi phục dần trong quý III/2022 nhưng bắt đầu giảm rõ rệt từ tháng 11 tới nay, tương tự xu hướng của nhiều thị trường khác trước tác động của lạm phát và suy giảm kinh tế.

Năm 2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil đạt trên 95 triệu USD, tăng 35% so với năm 2021, chủ yếu nhờ giá xuất khẩu trung bình tăng. Đỉnh điểm là tháng 7/2022, giá trung bình xuất khẩu cá tra sang Brazil đạt mức kỷ lục 3,55 USD/kg, tăng 51% so với cùng thời điểm năm trước đó.

Nguồn Vasep

Tính đến giữa tháng 2/2023, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Brazil đạt giá trị 10,5 triệu USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong xu hướng sụt giảm chung tới hầu hết các thị trường, Brazil vẫn giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của cá tra Việt Nam, chiếm gần 7% tỷ trọng.

Năm 2022, tổng nhập khẩu thủy sản nuôi trồng của Brazil giảm 1% về lượng nhưng tăng 23% về giá trị so với năm 2021, đạt 130.259 tấn trị giá 897,8 triệu USD...Giá trị nhập khẩu tăng chủ yếu do giá nhập khẩu cá hồi và cá tra tăng so với năm trước.

Trong số các loài cá nuôi chính được quốc gia Mỹ Latinh này nhập khẩu vào năm 2022, cá hồi một lần nữa dẫn đầu danh sách với 100.330 tấn, tổng trị giá hơn 803 triệu USD và chiếm 91% tổng giá trị nhập khẩu. Khối lượng nhập khẩu cá hồi không đổi nhưng giá trị tăng 22%. Nhập khẩu cá tra vào Brazil cũng giữ nguyên về lượng nhưng tăng 45% về giá trị đạt 28.407 tấn, trị giá 90,9 triệu USD.