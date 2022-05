Xuất khẩu chè của ta tới thị trường Nga 4 tháng đầu năm chỉ đạt 2,8 nghìn tấn, trị giá 5 triệu USD, giảm 37,9% về lượng và giảm 29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu chè giảm rất mạnh

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè của ta trong tháng 4/2022 đạt 8,9 nghìn tấn, trị giá 16,3 triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 6,9% về trị giá so với tháng 4/2021. Giá chè xuất khẩu bình quân trong tháng 4/2022 đạt 1.827,6 USD/ tấn, tăng 13,4% so với tháng 4/2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu chè đạt 31,9 nghìn tấn, trị giá 53 triệu USD, giảm 13,6% về lượng và giảm 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè xuất khẩu bình quân đạt 1.663,3 USD/tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu chè sang Nga giảm mạnh chưa từng thấy

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu chè sang thị trường lớn nhất là Pakistan tăng cả về lượng và trị giá trong 4 tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu chè tới thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Nga giảm mạnh. Xuất khẩu chè tới thị trường Đài Loan chri đạt 4,2 nghìn tấn, trị giá 6,6 triệu USD, giảm 12,2% về lượng và giảm 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu chè tới thị trường Nga chỉ đạt 2,8 nghìn tấn, trị giá 5 triệu USD, giảm 37,9% về lượng và giảm 29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 3 thị trường xuất khẩu chính, lượng chè xuất khẩu sang Nga có tỷ trọng giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 8,7% tổng lượng chè xuất khẩu, giảm 3,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021. Trong 4 tháng đầu năm 2022, lượng và trị giá chè xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ và Ả rập Xê Út tăng rất mạnh. Tuy nhiên, lượng chè xuất khẩu sang các thị trường này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nên không bù đắp được mức giảm chung của mặt hàng chè.

Nguồn: Tính toán theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan

Theo số liệu từ Hiệp hội chè Pakistan, nhập khẩu chè của Pakistan trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 61,6 nghìn tấn, trị giá 167,7 triệu USD, tăng 0,3% về lượng và tăng 19,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá chè nhập khẩu bình quân trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 2.722,3 USD/tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Pakistan là thị trường tiềm năng tại khu vực Nam Á, với dân số gần 230 triệu người, đang có nhu cầu cao đối với mặt hàng chè, mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm ước tính hơn 1 kg. Pakistan là một trong những thị trường nhập khẩu chè lớn nhất thế giới. Pakistan luôn là thị trường xuất khẩu chè hàng đầu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên Việt Nam chỉ cung cấp một lượng chè nhỏ so với nhu cầu nhập khẩu của thị trường này. Do đó, để đẩy mạnh xuất khẩu chè sang thị trường này, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý đến vấn đề an toàn sản phẩm, đáp ứng quy định đặc biệt về kiểm soát hàm lượng độc tố aflatoxin trong sản phẩm chè xuất khẩu. Đồng thời, hình dáng, bao bì, nhãn mác phải phù hợp với văn hóa Hồi giáo và có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hồi giáo do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Được biết, Kenia hiện là thị trường cung cấp mặt hàng chè lớn nhất cho Pakistan trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 50,6 nghìn tấn, trị giá 146,5 triệu USD, giảm 2,6% về lượng, nhưng tăng 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 82,1% tổng lượng chè nhập khẩu của Pakistan. Các thị trường cung cấp khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng nhập khẩu của Pakistan. Trong đó, Pakistan tăng mạnh nhập khẩu chè từ thị trường Uganda, còn lại giảm nhập khẩu từ các thị trường khác.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 7 cho Pakistan trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 877 tấn, trị giá 1,2 triệu USD, giảm 6,4% về lượng và giảm 17,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 1,4% tổng lượng chè Pakistan nhập khẩu, giảm 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Chè đen và chè xanh là chủng loại chè chính Pakistan nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022. Trong đó, nhập khẩu chè đen đạt 61,2 nghìn tấn, trị giá 167 triệu USD, giảm 0,2% về lượng nhưng tăng 20,5% về trị giá với cùng kỳ năm 2021. Giá chè đen nhập khẩu bình quân đạt 2.725,9 USD/tấn, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021. Pakistan nhập khẩu chè đen nhiều nhất từ thị trường Kenia, lượng nhập khẩu từ thị trường này chiếm 82,6% tổng lượng chè đen nhập khẩu. Tiếp theo là nhập khẩu từ thị trường Uganda, Ruanda, Tanzania, Trung Quốc…

Chè xanh Pakistan nhập khẩu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu mặt hàng chè trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 390 tấn, trị giá 841 nghìn USD, giảm 48,2% về lượng và giảm 48,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Pakistan nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam với lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 297 tấn, trị giá 517 nghìn USD, giảm 35,2% về lượng và giảm 38,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu chè xanh từ Việt Nam tăng 15,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021.

Trong một diễn biến khác, xuất khẩu chung của Việt Nam sang Nga cũng chỉ đạt 621,9 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga trong tháng 4/2022 đạt 78,8 triệu USD, giảm 67,9% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, đạt 621,9 triệu USD, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Nga, Việt Nam là đối tác ký FTA đầu tiên với khối Liên minh kinh tế Á-Âu với tỷ lệ gần 90% dòng thuế được cắt giảm; trong đó 59,3% được xóa bỏ. Đây là cơ hội tốt đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, nhất là rau quả, chè khi xuất khẩu vào thị trường nước này.

Điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, đạt 138,1 triệu USD trong 4 tháng năm 2022, giảm 63,6% so với tháng trước đó, chiếm 22,1% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là hàng dệt may đạt 69,4 triệu USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,1% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, trị giá 65 triệu USD, tăng 14,2%, chiếm 10,4% tỷ trọng xuất khẩu.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 4 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước: Gạo tăng 46,6%; cao su tăng 75,9%.