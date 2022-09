Theo Vasep, tháng 8/2022, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 398 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 24%.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) 8 tháng đầu năm nay, trong top 10 thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam, xuất khẩu tôm sang Mỹ và Anh giảm, xuất khẩu sang các thị trường còn lại đều tăng trưởng dương.



Mặc dù ghi nhận tăng trưởng nhưng xuất khẩu tôm của Việt Nam tính tới tháng 8 năm nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về nguồn cung nguyên liệu, cước phí vận chuyển, giá thành sản xuất tăng cao trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như Mỹ, EU chững trong bối cảnh lạm phát tăng cao, tăng trưởng kinh tế sụt giảm tại các nước này. XK tôm trong tháng 8/2022 vẫn ghi nhận tăng trưởng hơn 40% là do thời điểm này của cùng kỳ năm ngoái, nhiều DN chế biến, xuất khẩu phải dừng hoặc giảm công suất hoạt động do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Xuất khẩu tôm cán mốc 3 tỷ USD sau 8 tháng

Theo bà Kim Thu, chuyên gia phân tích thị trường tôm (VASEP), 8 tháng đầu năm nay, trong cơ cấu các sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam, tôm chân trắng chiếm 75%, tôm sú chiếm 14%, còn lại là tôm biển. xuất khẩu tôm biển tăng mạnh nhất 78% trong khi xuất khẩu tôm chân trắng và tôm sú tăng lần lượt 21% và 11%. 8 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu các sản phẩm tôm chế biến ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn các sản phẩm tôm tươi/đông lạnh.

Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tôm Việt Nam, chiếm tỷ trọng 20%. xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ bắt đầu chững từ tháng 5 và giảm liên tiếp từ tháng 6 đến tháng 8. Tháng 8/2022, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt hơn 68 triệu USD, giảm 27%. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt hơn 619 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ.

NK tôm nói chung của Mỹ từ các nguồn cung cũng có xu hướng giảm sau khi tăng mạnh NK trong những tháng đầu năm nay. nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 7/2022 giảm 12% so với tháng 6 xuống 67.782 tấn. Con số này cũng thấp hơn 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA).

Hàng tồn kho tại Mỹ đã đạt mức tối đa bởi những tháng đầu năm nhiều công ty tăng cường nhập hàng sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và cước tàu tăng cao. Tình hình bán hàng tại Mỹ cũng chậm nên các nhà nhập khẩu cũng chưa thực hiện nhiều các đơn hàng mới.

Lạm phát tại Mỹ, tỷ giá biến động, chi phí bán hàng tăng cao đã khiến hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ những tháng gần đây gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, các đối thủ lớn trên thị trường Mỹ như Ecuador và Ấn Độ vừa có lợi thế về cước tàu vì ở vị trí gần, vừa có tôm giá rẻ.

Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản trong tháng 8 năm nay ghi nhận tăng trưởng 120% đạt hơn 67 triệu USD. Tính tới tháng 8 năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 463 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm sang Nhật Bản có vẻ khả quan hơn so với thị trường Mỹ và EU do cước tàu thấp hơn. Nhật Bản chuộng các sản phẩm chế biến sâu từ Việt Nam trong khi các đối thủ Ecuador và Ấn Độ trên thị trường Nhật Bản không có được lợi thế này.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc tăng 36% trong 8 tháng đầu năm 2022

8 tháng đầu năm 2022, XK mực, bạch tuộc của cả nước đạt 489 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, XK mực chiếm 56,4% đạt 276 triệu USD, tăng 47%; XK bạch tuộc chiếm 43,6% đạt 213 triệu USD, tăng 24%.

Hàn Quốc và Nhật Bản là 2 thị trường chiếm tỷ trọng nổi trội trong các thị trường NK mực, bạch tuộc của Việt Nam, chiếm lần lượt 36% và 22%. Đứng thứ 3 là Trung Quốc chiếm 10% nhưng có mức tăng trưởng cao 113%. XK sang Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Israel cũng tăng mạnh: lần lượt ghi nhận tăng trưởng 53%, 152%, 76% và 193%.

XK mực, bạch tuộc sang khối thị trường EU trong 8 tháng đầu năm đạt trên 52 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ. Italy, Tây Ban Nha và Pháp lần lượt là 3 thị trường NK lớn nhất trong khối. XK sang Italy giảm nhẹ 1% trong khi XK sang 2 thị trường còn lại tăng lần lượt 152% và 76%.

Bạch tuộc tươi, đông lạnh mã HS 03 chiếm 83% tổng XK bạch tuộc. Đối với mực, sản phẩm tươi/đông lạnh chiếm 49%, mực khô nướng chiếm 42%, còn lại là mực chế biến (9%).

Giá trị XK mực ghi nhận tăng trưởng tốt hơn (47%) so với XK bạch tuộc (24%). XK mực chế biến đạt mức tăng trưởng tốt nhất 79% trong số các sản phẩm mực, bạch tuộc XK của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay.

Các địa phương XK nhiều mực, bạch tuộc nhất của Việt Nam như Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Sóc Trăng…Các sản phẩm XK chính như bạch tuộc đông lạnh, bạch tuộc cắt đông lạnh, mực khô, mực khô chưa chế biến, bạch tuộc chế biến cắt đông lạnh, mực khô lột da, bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh, mực đông lạnh…