Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hoa Kỳ đang tăng "nóng"

Việt Nam là một nguồn cung cấp tôm thịt hàng đầu cho Hoa Kỳ. Tổng xuất tôm sang Hoa Kỳ đạt gần 390 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 21% thị phần, 5 tháng đầu năm nay.

Thị phần tôm của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng mạnh

Theo số liệu thống kê của NMFS (Dịch vụ thủy sản biển Quốc gia Hoa Kỳ), nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tháng 4/2022 đạt 69,4 nghìn tấn, trị giá 720,7 triệu USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 27,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ đạt 301,8 nghìn tấn, trị giá 3,126 tỷ USD, tăng 17% về lượng và tăng 31,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là thị trường cung cấp tôm lớn thứ 4 cho Hoa Kỳ sau Ấn Độ, Indonesia và Ecuador, đạt 22,5 nghìn tấn, trị giá 254,6 triệu USD, tăng 24,5% về lượng và tăng 42,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần tôm Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng từ 7% trong 4 tháng đầu năm 2021, lên 7,5% trong 4 tháng đầu năm 2022.

Thị phần tôm của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng mạnh.

Nguồn: Tính toán từ số liệu thông kê của NMFS

Trong các tháng đầu năm 2022, giá nhập khẩu trung bình tôm của Hoa Kỳ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Tháng 4/2022, giá nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ đạt 10,38 USD/kg, tăng 1,47 USD/kg so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giá nhập khẩu trung bình tôm từ Việt Nam ở mức 11,46 USD/ kg, tăng 1,29 USD/kg so với cùng kỳ năm 2021. Mức giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam cao hơn so mức giá nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Ecuador. Giá nhập khẩu từ các thị trường này trung bình ở mức dưới 10 USD/kg. Giá tôm nhập khẩu từ Việt Nam ở mức cao chủ yếu do Hoa Kỳ nhập khẩu chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ cỡ to và trung bình, đồng thời tôm nhập khẩu từ Việt Nam có hàm lượng chế biến cao hơn so với tôm của những thị trường cung cấp khác.

Được biết, thủy hải sản Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển tốt, trở thành thị trường xuất khẩu số 1 với 23% thị phần.

5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của ta sang Hoa Kỳ đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm, cá, nhuyễn thể hai mảnh sang thị trường này liên tục tăng ở mức 2 con số và riêng cá tra xuất sang Hoa Kỳ tăng 131%.

Về cá ngừ, Việt Nam xuất chủ yếu loại loin/phile đông lạnh sang Hoa Kỳ, chiếm 74%. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất cá ngừ sang Hoa Kỳ đạt 251 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu tôm, cá sang Hoa Kỳ tăng đột biến là nhờ sản lượng cá da trơn tại đây giảm, lạm phát cao, kết luận rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 17 có lợi cho doanh nghiệp cá tra. Đồng thời, số doanh nghiệp cá tra được phép xuất sang Hoa Kỳ tăng. Ngoài ra, giá thủy sản nhập khẩu tăng cao cũng là yếu tố giúp giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng vọt.

Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đang tăng "nóng", nhưng theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, nửa cuối năm có thể xu hướng này sẽ chậm lại. Nguyên nhân là cạnh tranh giữa các nhà cung cấp rất mạnh, tồn kho nhiều khiến giá giảm. Chiến tranh Nga - Ukraine khiến chi phí vận chuyển cao, vận chuyển chậm trễ và thiếu container kéo dài cũng dẫn đến tình trạng mua hàng dè dặt. Cuối cùng là lạm phát giá dầu toàn cầu làm trầm trọng thêm vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu.