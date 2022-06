Cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Hàn Quốc nhưng thị phần của Việt Nam ngày càng giảm

Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm từ 9,8% trong 4 tháng đầu năm 2021 xuống còn 8,8% trong 4 tháng đầu năm 2022.

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Hàn Quốc

Theo số liệu thống kê của cơ quan Hải quan Hàn Quốc, tháng 4/2022, nhập khẩu thủy sản của nước này đạt 162,2 nghìn tấn, trị giá 605,1 triệu USD, tăng 37,5% về lượng và tăng 33,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc đạt 562,45 nghìn tấn, trị giá 2,2 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 22,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, với mức tăng trưởng cao, Nga đã vượt Trung Quốc trở thành thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022, đạt 216,3 nghìn tấn, trị giá 536,1 triệu USD, tăng 81% về lượng và tăng 66,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, đạt 49,3 nghìn tấn, trị giá 274,45 triệu USD, tăng 2,7% về lượng và tăng 16,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần thủy sản Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc giảm từ 9,8% trong 4 tháng đầu năm 2021 xuống còn 8,8% trong 4 tháng đầu năm 2022.

Dự báo, nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng thủy sản ở thị trường này tăng. Theo ước tính của Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI), tiêu thụ thủy sản (bao gồm cá và thủy sản có vỏ) bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2021 đạt 40,6 kg/người, tăng 0,7 kg/người so với năm 2020.

Được biết, tháng 5 xuất khẩu thủy sản nói chung của Việt Nam tăng rất mạnh. Theo ước tính, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tháng 5/2022 đạt 230 nghìn tấn, trị giá 1,14 tỷ USD, tăng 26,65% về lượng và tăng 44,23% về trị giá so với tháng 5/2021, mức cao nhất tính theo tháng kể từ trước đến nay. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 987,3 nghìn tấn, trị giá 4,790 tỷ USD, tăng 22,83% về lượng và tăng 46,18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản tháng 4/2022 đạt 227,8 nghìn tấn, trị giá 1,13 tỷ USD, tăng 24,1% về lượng và tăng 50,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 757,3 nghìn tấn, trị giá 3,65 tỷ USD, tăng 21,72% về lượng và tăng 46,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng thủy sản như tôm, cá ngừ, cá tra, mực, bạch tuộc và nghêu… đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, trừ xuất khẩu chả cá giảm về lượng, nhưng tăng nhẹ về trị giá; cá khô và cá đóng hộp giảm.