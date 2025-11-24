26 sàn giao dịch bất động sản ở Đà Nẵng bị nhắc nhở bổ sung điều kiện theo luật mới

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản gửi đến các doanh nghiệp đang vận hành sàn giao dịch bất động sản, đề nghị khẩn trương rà soát và bổ sung các điều kiện theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP. Đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng khi hệ thống pháp lý mới bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/8/2024.

Theo Sở Xây dựng, trước thời điểm luật mới có hiệu lực, hoạt động của các sàn giao dịch trên địa bàn được điều chỉnh theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Các thông tin liên quan đã được Sở tổng hợp và gửi Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) để đăng tải công khai.

Từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Nghị định 96/2024/NĐ-CP chính thức thi hành. Khoản 1 Điều 83 quy định doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp dịch vụ bất động sản đang hoạt động nhưng chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới phải hoàn tất việc bổ sung trong thời hạn sáu tháng.

Đà Nẵng ‘siết’ điều kiện hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Ảnh: D.B

Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành văn bản, các doanh nghiệp thuộc danh sách đăng ký hoạt động trước ngày 1/8/2024 vẫn chưa thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị rà soát điều kiện hoạt động theo Điều 54, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và Điều 15 Nghị định 96/2024/NĐ-CP.

Các điều kiện bắt buộc gồm: thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; tên doanh nghiệp phải có cụm từ “sàn giao dịch bất động sản”; đăng ký hoạt động trước khi vận hành; người quản lý - điều hành phải có quyền quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam và hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn; có địa điểm hoạt động cố định, quy trình giao dịch và tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền.

Hồ sơ gửi Sở Xây dựng được lập theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 96/2024/NĐ-CP, gồm đơn đăng ký theo mẫu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng trụ sở, giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo của người điều hành và danh sách môi giới có chứng chỉ hành nghề.

Sở Xây dựng đề nghị 26 doanh nghiệp thuộc diện chuyển tiếp nhanh chóng bổ sung điều kiện và hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy phép hoạt động sàn giao dịch bất động sản, nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật và duy trì hoạt động ổn định theo quy định hiện hành.