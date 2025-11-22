Agribank hỗ trợ kịp thời 11 tỷ đồng giúp các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trước những thiệt hại lớn của người dân, Agribank đã chủ động, kịp thời trích ngay nguồn quỹ an sinh xã hội 11 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp nhân dân vùng bị thiệt hại ngay trong lúc nước lũ vẫn còn dâng cao và chưa có bất kỳ lời kêu gọi hỗ trợ từ các chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng sâu sắc của Agribank.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao kinh phí hỗ trợ của Agribank ủng hộ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh: K.A.

Ban Lãnh đạo Agribank đã phân bổ trực tiếp cho các Chi nhánh Agribank gồm: Agribank Chi nhánh Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Agribank Chi nhánh Phú Yên 2 tỷ đồng, Agribank Chi nhánh Bình Định 2 tỷ đồng, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng 2 tỷ đồng và Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II 2 tỷ đồng để trực tiếp hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ; hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, giáo dục và khách hàng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung chia sẻ những khó khăn mà tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên do mưa lũ gây ra. Ảnh: K.A.

Tỉnh Khánh Hoà là đơn vị được triển khai đầu tiên trong gói 11 tỷ đồng của Agribank, tinh thần chia sẻ khó khăn với xã hội, chung tay cùng địa phương khắc phục thiên tai, “không để lại ai phía sau” của Agribank, sáng nay ngày 22/11/2025 ngay thời điểm nhiều khu vực của tỉnh còn ngập sâu, tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Agribank do ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung dẫn đầu đã thay mặt Agribank trao 3 tỷ đồng để hỗ trợ tỉnh Khánh Hoà khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Trường gửi lời chia sẻ sâu sắc đến UBMTTQ Việt Nam và nhân nhân tỉnh Khánh Hoà đồng thời khẳng định Agribank sẽ tiếp tục phối hợp và đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa và các khách hàng của Agribank bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giảm lãi suất phù hợp, cho vay mới để khách hàng, người dân sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm các Chi nhánh Agribank bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua. Ảnh: K.A.

Bà Trần Thị Tú Viên - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa thay mặt địa phương trân trọng gửi lời cảm ơn đến Agribank, là tổ chức đầu tiên hỗ trợ kịp thời trong lúc nhiều vùng của Khánh Hòa nước vẫn còn đang ngập sâu. Điều này mang ý nghĩa rất lớn đối với công tác chăm lo và phục hồi sinh kế cho người dân vùng thiệt hại do ngập lụt đợt này.

Ngay sau đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng và động viên tinh thần bà con. Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cán bộ nhân viên, người lao động một số Chi nhánh loại II, Phòng giao dịch của Agribank Chi nhánh Khánh Hoà bị ảnh hưởng, ngập sâu do mưa lũ, nhanh chóng khắc phục hậu quả đảm bảo đưa trụ sở vào hoạt động phục vụ khách hàng sớm nhất và an toàn.

Nhiều vùng thấp trũng tại Khánh Hòa vẫn đang còn ngập sâu. Ảnh: K.A.

Điểm đến thăm là Agribank Chi nhánh Diên Khánh - một trong những Chi nhánh bị ngập sâu, thiệt hại nặng nhất, mực nước cao hơn 1m2 đã ngấm chìm toàn bộ máy móc thiết bị điện tử, ATM, hồ sơ chứng từ, bàn ghế, két sắt, xe ôtô..... Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung trao trực tiếp 10 triệu đồng của văn phòng hỗ trợ Chi nhánh Diên Khánh khắc phục hậu quả lũ lụt.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành cho khu vực miền Trung 12 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai và ổn định đời sống người dân (tại Huế 3 tỷ đồng, Đà Nẵng 4 tỷ đồng, Quảng Ngãi 1 tỷ đồng, Gia Lai (Bình Định cũ) 3 tỷ đồng, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) 2 tỷ đồng). Những đóng góp này tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của Agribank, xứng đáng danh hiệu được công nhận nhiều năm “Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng”, luôn đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn sẽ tiếp tục đến thăm, động viên và trao hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân các địa phương còn lại gồm Đăk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ).