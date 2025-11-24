Giá vàng hôm nay 24/11, thế giới tăng nhẹ

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 15 sáng nay ngày 24/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.075 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với chốt phiên tuần vừa qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, việc tái khởi động các đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2026 sẽ đặt nền tảng cho đợt tăng giá tiếp theo và tạo động lực cho vàng. Những dữ liệu kinh tế được công bố chi tiết sẽ giúp xua tan "màn sương mù" bao phủ lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điều này cũng giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các dữ liệu kinh tế chính thức quan trọng, chẳng hạn như việc làm và lạm phát, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của thị trường trở lại triển vọng tài khóa của Mỹ.

Vàng thường gặp thách thức khi đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng. Khi cả hai đều bứt phá theo hướng tăng, điều này đặc biệt đúng nếu Fed áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ để ứng phó với hoạt động kinh tế và lạm phát gia tăng, điều này có thể dẫn đến lãi suất cao hơn.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, nhận định, do các yếu tố cơ bản hoàn toàn không thay đổi và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương không hề giảm bớt, nên đà giảm và sự tích lũy của vàng đã bị thổi phồng quá mức.

"Thị trường tuần này dự báo có xu hướng ảm đạm. Tôi dự đoán các nhà đầu tư sẽ thích tham gia giao dịch vàng hơn là đứng ngoài. Điều này sẽ thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn", ông Checkan nhận định.

Tuần này sẽ có một số dữ liệu quan trọng được công bố trong 3 ngày đầu tiên khi chính phủ Mỹ tiếp tục giải quyết lượng công việc tồn đọng từ khi chính phủ đóng cửa.

Vào sáng thứ ba, thị trường sẽ nhận được báo cáo về PPI và doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 9, cùng với doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 10/2025.

Sau đó vào thứ tư, các nhà giao dịch sẽ theo dõi một loạt dữ liệu trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, bao gồm: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền; GDP sơ bộ quý III/2025; chi tiêu tiêu dùng cá nhân; doanh số bán nhà mới và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ năm để nghỉ Lễ Tạ ơn và sẽ mở cửa trở lại vào thứ sáu, tuy nhiên sẽ không có dữ liệu đáng chú ý nào khác được công bố.

Vàng trong nước bất động

Giá vàng hôm nay 24/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang giá so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,9 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 24/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang giá

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.