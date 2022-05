4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt trên 3,6 tỷ USD

Số liệu của Tổng Cục Hải Quan cho thấy, 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành thuỷ sản đạt hơn 3,6 tỷ USD, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 4/2022, xuất khẩu thuỷ sản tiếp tục mang về trên 1 tỷ USD với mức tăng trưởng mạnh mẽ 50,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản trên 3,6 tỷ USD, trong đó riêng tôm và cá tra đạt 2,36 tỷ USD.



So với tháng 4/2021, xuất khẩu cá tra tăng gấp hơn 2 lần với doanh thu 310 triệu USD. Nhờ đó, tính luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022, ngành cá tra thu về nguồn ngoại tệ trên 963,3 triệu USD, tăng 96,8% so với cùng kỳ và đã đạt đến khoảng 60% so với "kỳ vọng" xuất khẩu được đưa ra hồi đầu năm là 1,6 tỷ USD cho năm 2022.

Tôm vẫn giữ tỷ trọng cao nhất mang về hơn 345 triệu USD trong tháng 3, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tổng xuất khẩu tôm trong quý 4 tháng đầu năm đạt 1,4 tỷ USD, tăng tươnrg 45,7% so với cùng kỳ. Nhu cầu tôm ở các thị trường chính đều cao cùng với giá xuất khẩu trung bình tăng là những yếu tố giúp kim ngạch xuất khẩu tôm vượt xa năm trước.

Xuất khẩu thuỷ sản sang các thị trường chính trong tháng 4/2022 vẫn duy trì tăng trưởng cao. Trong đó đáng chú ý xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 113,2%, sang Mỹ tăng 85,1%, sang CPTPP tăng 35,4%, sang EU tăng 28,4%%, sang Hàn Quốc tăng 27,7%.