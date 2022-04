Angimex thành lập 2 công ty tổng vốn điều lệ 70 tỷ đồng

HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) thông qua kế hoạch thành lập hai công ty với tổng vốn điều lệ là 70 tỷ đồng.

HĐQT Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - HoSE:AGM) thông qua kế hoạch thành lập hai công ty TNHH MTV Thu mua lương thực Angimex (Agm Food Purchasing) và TNHH MTV Kỷ nguyên xanh Angimex (Agm Green Era) trong năm nay.

Agm Food Purchasing sẽ hoạt động trong lĩnh vực bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. Vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Công ty được thành lập với mục đích thu mua lương thực, đảm bảo đáp ứng nguồn cung và hoàn thành kế hoạch kinh doanh cho ngành lương thực.

Agm Green Era kinh doanh chính trong mảng sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Angimex cho biết việc thành lập Agm Green Era để tận dụng nguồn phế phẩm trấu để sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, qua đó tối đa hóa lợi ích cho Angimex.

HĐQT Angimex ủy quyền cho Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Tùng đại diện chủ sở hữu, giữ vị trí Chủ tịch tại Agm Food Purchasing và Agm Green Era. Ông Tùng sẽ quyết định hình thức góp vốn, và thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập hai pháp nhân này.

Như vậy, tính đến 31/12/2021, Angimex có 3 công ty con, 5 công ty liên doanh liên kết và một chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh lương thực, sản xuất phân bón, và mua bán xe gắn máy, phụ tùng…

Về kết quả kinh doanh, trong năm 2021, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 3.924,8 tỷ đồng, tăng gấp đôi và lợi nhuận sau thuế đạt 44,71 tỷ đồng tăng 80,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Doanh nghiệp cho biết, trong năm 2021, doanh thu thuần Angimex tăng 1.970 tỷ đồng (tăng gấp đôi so với năm trước) chủ yếu do sự tăng trưởng doanh thu từ ngành gạo với doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 90,3% do sự cải thiện đáng kể của ngành gạo, trong năm 2020 chỉ lãi 129 triệu đồng thì năm 2021 lãi 5,7 tỷ đồng.

Với kết quả thực hiện Angimex đã vượt 81% doanh thu và vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

Angimex đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 lần lượt đạt 8.004 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, tức tăng lần lượt 104% và tăng 21% so với năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 6/4, cổ phiếu AGM giảm 0,7% về 56.400 đồng/cổ phiếu.