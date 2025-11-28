Cà phê trở thành mũi nhọn mới, nguồn thu quan trọng nhất của HAGL từ năm 2028

Chiều 25/11, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức buổi gặp gỡ cổ đông, đánh dấu tròn một thập kỷ tập đoàn này tái cơ cấu. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bất ngờ tuyên bố sẽ đưa cà phê trở thành mũi nhọn mới, đồng thời là nguồn thu quan trọng nhất của HAGL từ năm 2028.

Theo bầu Đức, cơn sốt cà phê toàn cầu hai năm qua, đã thay đổi tính toán của tập đoàn. Giá cà phê tăng gấp 3 lần vì thị hiếu chuyển từ trà sang cà phê, khiến ông quyết định dành phần lớn quỹ đất cho cây trồng này.

HAGL đã hoàn thành trồng 2.000 ha Arabica và dự kiến bổ sung thêm 1.000 ha trong năm nay. Đến cuối 2027, diện tích cà phê của tập đoàn sẽ đạt 10.000 ha tại Việt Nam và Lào, trong đó 70% là Arabica - loại có giá trị cao gấp đôi Robusta.

Trước hàng trăm cổ đông, ông Đức khẳng định cà phê sẽ đóng góp lớn nhất vào mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng của HAGL trong năm 2028. Tập đoàn chỉ sản xuất cà phê nhân, không tham gia bán lẻ để tập trung tối đa vào trồng trọt.

HAGL cũng hợp tác với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) để đảm bảo kỹ thuật trồng và cung ứng 30 triệu cây giống.

Bên cạnh cà phê, HAGL tiếp tục duy trì 3 cây trồng chủ lực là chuối, sầu riêng và dâu tằm - các mặt hàng có lợi thế tại những thị trường gần như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hành trình "tìm lời giải" cho nông nghiệp của Bầu Đức

Trước khi trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam, bầu Đức từng trải qua giai đoạn đầy bấp bênh. Sinh năm 1962 trong một gia đình đông con ở Bình Định, ông theo gia đình lên Pleiku từ nhỏ, quen với công việc đồng áng từ thuở thiếu thời.

Thi đại học 3 lần đều trượt, ông quay lại Gia Lai làm lao động phổ thông. Đến năm 1990, từ số tiền tích góp được, ông mở một xưởng mộc nhỏ chuyên đóng bàn ghế học sinh.

Một năm sau, cuộc gặp tình cờ với một chuyên gia Đài Loan đã mở ra hướng mới: liên doanh chế biến gỗ xuất khẩu. Năm 1992, xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku ra đời.

Chỉ sau 4 năm, ông hoàn toàn làm chủ nhà máy và đưa sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Anh, Mỹ, Úc, Đức, Pháp. Năm 2000, Hoàng Anh Gia Lai chính thức mở rộng sang hàng loạt lĩnh vực: đá granit, cao su, bao bì, khách sạn, khu du lịch, bất động sản… và sau đó trở thành thương hiệu nổi bật trên thị trường địa ốc với nhiều giải thưởng lớn.

Năm 2008, HAGL lên sàn HoSE với mã HAG, đưa bầu Đức trở thành một trong những người giàu nhất thị trường chứng khoán thời điểm đó.

Thời kỳ hoàng kim của HAGL kéo dài đến đầu thập niên 2010, khi bất động sản và cao su được xem là hai mũi nhọn.

Giá cao su năm 2011 có thời điểm lên đến 6.000 USD/tấn, còn được xem như “vàng trắng” của thị trường khiến ông quyết định đầu tư mạnh vào cây công nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia, mỗi loại lên đến hàng nghìn hecta.

Giai đoạn 2000 - 2010 đánh dấu thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhất của HAGL, đặc biệt ở bất động sản. Có thời điểm, tổng tài sản tập đoàn xấp xỉ 1,5 tỷ USD.

Nhưng chỉ vài năm sau, thị trường đảo chiều, giá cao su rơi xuống chỉ còn 1.000 USD/tấn, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư co hẹp giá trị.

Giai đoạn 2013-2014, doanh thu sụt mạnh, nợ vay chất chồng, thanh khoản căng thẳng, HAGL buộc phải rút khỏi bất động sản và bán dần các mảng không còn hiệu quả.

Trong nỗ lực xoay chuyển dòng tiền, tập đoàn thử sức với rau củ, bò thịt, song tình hình không cải thiện đáng kể. Dù vậy, chính quãng thời gian chật vật này lại đặt nền móng cho bước chuyển quan trọng sang cây ăn trái.

Năm 2017, bầu Đức tuyên bố tập trung vào trái cây - hướng đi khiến không ít người nghi ngờ. Nhưng đây lại là lĩnh vực giúp HAGL dần tìm lại nhịp hồi phục.

Tuy nhiên, khó khăn tài chính vẫn bủa vây. Giá cổ phiếu giảm mạnh, nguy cơ mất thanh khoản khiến bầu Đức buộc phải tìm đến sự hỗ trợ từ Chủ tịch THACO - ông Trần Bá Dương. Sau giai đoạn hợp tác tái cơ cấu, đến năm 2021, HAGL bán toàn bộ HAGL Agrico cho THACO.

Vị doanh nhân từng “nợ nhiều nhất nước” khi đó tuyên bố HAGL đã bước ra khỏi vũng lầy nợ nần và tiếp tục trung thành với nông nghiệp - mảng ông cho rằng sẽ nuôi sống tập đoàn trong dài hạn.

Ở tuổi 60, sau hàng loạt thăng trầm, bầu Đức lại bắt đầu một “khởi nghiệp” khác: chuối và heo ăn chuối.

Ông nhận thấy chuối xuất khẩu cho sản lượng nhanh (9 tháng) nhưng tạo ra nhiều phụ phẩm. Khi phát hiện heo có thể ăn loại phụ phẩm này, ông lập tức thử nghiệm mô hình nuôi heo kết hợp chuối, giải pháp mà ông mô tả là “khiến tôi mất ngủ vì vui”.

Mô hình này vừa giảm chi phí thức ăn, vừa tận dụng tối đa giá trị cây trồng. Đó cũng là bước đi quan trọng giúp HAGL sống sót trong giai đoạn khó khăn nhất - khi công ty gần như không còn khả năng vay ngân hàng và phải chắt chiu từng đồng để trồng chuối.

Nhìn lại 10 năm tái cơ cấu, những thất bại với cao su hay bất động sản không làm bầu Đức chùn bước. Ngược lại, ông tiếp tục tìm kiếm hướng đi mới, và lần này là cà phê - lĩnh vực được kỳ vọng đưa HAGL trở lại đường đua lợi nhuận.

Khi cà phê của HAGL dự kiến thu hoạch từ năm 2027, bầu Đức tin rằng hành trình nhiều lần gục rồi đứng dậy của mình sẽ bước vào chương mới. Một chương được mở bằng cây Arabica ở Tây Nguyên, thay cho những rừng cao su từng khiến ông lao đao suốt một thập kỷ.

Bầu Đức chọn đặt cược tương lai HAGL vào cây cà phê, mũi nhọn mới của tập đoàn.

Song hành cùng khát vọng cà phê, HAGL đang chuẩn bị bước ngoặt về vốn khi công bố kế hoạch đổi tên CTCP Hưng Thắng Lợi thành CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và IPO vào quý II/2026.

Doanh nghiệp hiện sở hữu 7.080 ha đất tại Lào, vốn chủ sở hữu 3.701 tỷ đồng và tổng tài sản 14.499 tỷ đồng, dự kiến mang về 2.700 tỷ đồng lợi nhuận năm 2027. Tỷ lệ chia 50% lợi nhuận bằng tiền mặt sẽ được duy trì ít nhất ba năm sau IPO.

Ở cấp tập đoàn, HAGL kỳ vọng lợi nhuận sau thuế 2025 đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, và tăng lên 4.000 tỷ đồng vào 2026 nhờ M&A mở rộng quỹ đất. Cổ tức tiền mặt dự kiến 500 đồng/cổ phiếu, đồng thời doanh nghiệp khẳng định không chia cổ phiếu trong dài hạn.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của HAGL cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi đạt 1.895 tỷ đồng doanh thu, tăng 32%; trong đó trái cây đóng góp 1.419 tỷ đồng (+61%).

Lợi nhuận sau thuế quý III/2025 ghi nhận 432 tỷ đồng, tăng 23%; lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 5.628 tỷ đồng, tăng 34% và lợi nhuận sau thuế 1.312 tỷ đồng, tăng 54%. Kết quả này đã vượt kế hoạch năm 2025, gồm 5.514 tỷ đồng doanh thu và 1.114 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.