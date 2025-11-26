Diễn đàn Kinh tế hợp tác – HTX năm 2025 không chỉ đơn thuần là một sự kiện đối thoại, mà còn là một bước triển khai thực tiễn mạnh mẽ các nghị quyết then chốt của Đảng: Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển kinh tế tập thể.

Nghị quyết 68, được Bộ Chính trị thông qua ngày 4/5/2025, tái khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế tư nhân trong phát triển quốc gia. Nội dung nổi bật là khuyến khích doanh nghiệp liên kết chuỗi cung ứng, đưa chi phí đào tạo HTX vào chi phí hợp pháp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong khi đó, Nghị quyết 20 xác định HTX là nòng cốt của kinh tế tập thể, đặt mục tiêu đến năm 2030 có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; đồng thời yêu cầu ít nhất 50% HTX tham gia chuỗi giá trị.

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, HTX 2025: Trọng tâm liên kết chuỗi giá trị giữa hợp tác xã và doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn, các bên sẽ cùng nhau phân tích thực trạng: nhiều HTX nông nghiệp vẫn nhỏ lẻ, khó tiếp cận công nghệ cao; doanh nghiệp đôi khi gặp khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên liệu hợp tác xã chất lượng và đồng đều. Chính vì vậy, việc liên kết thông qua chuỗi giá trị được kỳ vọng sẽ là giải pháp căn cơ.

Một số sáng kiến quan trọng dự kiến được đưa ra tại Diễn đàn: thành lập các quỹ hỗ trợ liên kết HTX – doanh nghiệp, hỗ trợ tài chính để HTX nâng cấp công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển HTX; xây dựng cơ chế hợp tác công – tư (PPP) để HTX tham gia các dự án quốc gia; phát triển hệ thống sàn số, sàn giao dịch sản phẩm HTX kết nối doanh nghiệp lớn nhỏ.

Về phía Nhà nước, các cơ quan quản lý sẽ xem xét hoàn thiện chính sách hỗ trợ: tạo khung pháp lý cho hợp tác xã tham gia chuỗi cung ứng, giảm thiểu thủ tục hành chính, hỗ trợ chuyển đổi số cho HTX, và tăng cường việc kiểm soát, giám sát hiệu quả hoạt động liên kết.

Đặc biệt, Diễn đàn còn là dịp tổng kết giai đoạn 2021–2025 của việc thực hiện liên kết HTX – doanh nghiệp, trình bày các mô hình thành công, rút kinh nghiệm và đề xuất lộ trình cho giai đoạn 2026–2030. Mục tiêu là giúp các HTX ngày càng năng động, sáng tạo, bền vững và thực sự trở thành đối tác chiến lược lâu dài của doanh nghiệp.

Khi liên kết HTX – doanh nghiệp được đẩy mạnh, kinh tế tập thể sẽ chuyển mình mạnh mẽ, vừa góp phần nâng cao thu nhập của người dân, vừa góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân bền vững theo Nghị quyết 68, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế đa thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.