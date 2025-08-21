Giữa lúc VPB tăng 109% sau gần 2 tháng, thành viên HĐQT VPBank đăng ký mua 10 triệu cp

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB), bà Phạm Thị Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị VPBank đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 26/8 đến 24/9, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Nhung nắm giữ 36,1 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng 0,45% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ tăng sở hữu sẽ tăng lên gần 46,1 triệu đơn vị, tương đương 0,58% vốn.

Trích Nghị quyết HĐQT của VPBank.

Ước tính theo mức giá 37.650 đồng/cp vào chiều 21/8, thương vụ có giá trị khoảng 375 tỷ đồng.

Vừa qua, hai con gái của ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPBank – là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân cũng đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9, theo cả hai hình thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu tính theo thị giá hiện tại, tổng giá trị số cổ phiếu đăng ký mua vào của hai cá nhân này ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Trước đó, cả hai chưa nắm giữ cổ phần nào tại ngân hàng.

"Giải mã" lý do cổ phiếu VPBank dậy sóng

Cổ phiếu VPB đã trở thành tâm điểm trên thị trường trong thời gian gần đây. Trong gần 2 tháng qua, thị giá đã tăng 109% từ vùng giá 18.450 đồng/cp (tại phiên ngày 1/7) lên 38.650 đồng/cp (chiều ngày 21/8).

Với việc liên tiếp ghi nhận các phiên bứt phá. vốn hóa ngân hàng này đã vượt 306.646 tỷ đồng.

Diễn biến mã VPB trong 3 tháng qua. Nguồn: Fireant.vn

Thị trường đưa ra nhiều đồn đoán về đà tăng của mã VPB trong thời gian gần đây. Trong đó, nổi bật nhất là kết quả kinh doanh nửa đầu năm khả quan và dự kiến thương vụ IPO của Chứng khoán VPBank (VPBankS) – đơn vị do ngân hàng sở hữu 99,95% vốn.

Cụ thể, ngày 18/8, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo nguồn tin của chúng tôi, một trong những nội dung cần được lấy ý kiến là VPBank sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm nay. Hiện, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 15.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong ngành chứng khoán tại Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của VPBankS đạt 18.194 tỷ đồng. Nửa đầu năm, công ty có lợi nhuận sau thuế gần 722 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, lọt nhóm 5 doanh nghiệp lãi lớn nhất ngành. Dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 18.000 tỷ đồng.

Còn với VPBank, tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế hơn 11.200 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ.

Với VPBankS, công ty đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục gần 900 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 80% so với cùng kỳ, lọt top 5 toàn ngành. Tổng tài sản đạt gần 51.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 18.200 tỷ đồng, lần lượt đứng trong top 3 và top 4 thị trường.

Dư nợ cho vay ký quỹ tăng vọt lên gần 18.000 tỷ đồng sau 6 tháng, gấp đôi so với đầu năm, và vẫn còn dư địa gần 19.000 tỷ đồng so với hạn mức cho phép.