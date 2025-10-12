Bất động sản là kênh hấp dẫn đầu tư, chuyên gia lý giải nguyên nhân?

Bất động sản và vàng song hành ở nhóm dẫn đầu "hút vốn"

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, giai đoạn 2015 – 2025 chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa các kênh đầu tư. Năm 2025 trở thành mốc chuyển mình của thị trường tài sản khi vàng và bất động sản song hành ở nhóm dẫn đầu. Giá vàng tăng 3,57 lần so với 10 năm trước, còn đất nền tăng 3,12 lần, phản ánh dòng tiền dịch chuyển về tài sản hữu hình có khả năng giữ giá cao trong môi trường lạm phát.

Phân khúc căn hộ cũng tăng tốc, dần bắt kịp đất nền nhờ sự cân bằng giữa nhu cầu an cư và tiềm năng đầu tư. Trong khi đó, chứng khoán đạt mức tăng 2,78 lần, tiếp tục là kênh hấp dẫn trong ngắn hạn nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động.

Ngược lại, gửi tiết kiệm và USD mất dần sức hút – chỉ tăng lần lượt 67% và 24% sau một thập kỷ, cho thấy dòng vốn không còn mặn mà với các kênh lợi suất thấp. Sự dịch chuyển này đánh dấu “sự tái định vị” của giới đầu tư Việt Nam: thay vì tích trữ ngoại tệ hoặc gửi ngân hàng, nhà đầu tư ưu tiên sở hữu tài sản thật, có giá trị sử dụng lâu dài và gắn liền với hạ tầng phát triển.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, kinh tế vĩ mô khởi sắc tiếp tục là động lực cho thị trường nhà đất. Tăng trưởng GDP quý III/2025 đạt 8,23%, mức cao nhất trong cùng kỳ suốt hơn một thập kỷ qua (ngoại trừ năm 2022 do yếu tố phục hồi hậu COVID-19).

Tính chung 3 quý đầu năm, GDP tăng 7,84% so với cùng kỳ, tiến sát mục tiêu 8% cho cả năm. Động lực lớn nhất của sự tăng trưởng này đến từ chi tiêu công, đạt hơn 440.000 tỷ đồng, tăng tới 37% so với cùng kỳ, kéo theo sự sôi động của hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược: sân bay Long Thành, cao tốc Bắc – Nam, cầu Ngọc Hồi, cảng hàng không quốc tế Gia Bình…

Những “đại dự án” này không chỉ tạo dư địa phát triển cho kinh tế vùng mà còn tái cấu trúc bản đồ bất động sản, mở rộng biên độ tăng trưởng cho nhiều thị trường vệ tinh quanh Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp. Cùng với đó, dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam, trong đó bất động sản duy trì vị trí top 3 lĩnh vực thu hút vốn ngoại.

Cũng theo ông Quốc Anh, giai đoạn hiện nay được xem là “thời điểm lọc cung – chọn lọc cầu”. Những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, vị trí gắn với hạ tầng đang triển khai sẽ thu hút mạnh dòng tiền. Ngược lại, các sản phẩm mang tính đầu cơ, xa khu dân cư hoặc chưa rõ tiến độ sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi.

"Dù còn đối mặt với thách thức về chi phí đầu vào và áp lực lạm phát, bất động sản vẫn được giới đầu tư đánh giá là “kênh trú ẩn” vững vàng trong dài hạn. Bởi khác với các kênh tài chính khác, bất động sản không chỉ tạo ra giá trị tích lũy mà còn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng, dân số và đô thị hóa", ông Quốc Anh phân tích.

Vốn FDI và hạ tầng giao thông thúc đẩy thị trường bất động sản

Nhiều chuyên gia cũng phân tích, bất động sản được coi là kênh đầu tư hấp dẫn vì lợi nhuận cao, đặc biệt trong những năm gần đây, và được xem là nơi "trú ẩn" an toàn cho dòng vốn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Trong đó, trong vài năm gần đây, bất động sản là kênh đầu tư có tỉ suất lợi nhuận ngắn hạn cao nhất, vượt trội so với nhiều kênh khác như trái phiếu, cổ phiếu hay gửi tiết kiệm. Bên cạnh đó, bất động sản mang lại dòng tiền ổn định. Đơn cử, đầu tư vào căn hộ cho thuê đang dần trở thành xu hướng phổ biến, giúp mang lại thu nhập thụ động hàng tháng cao hơn gửi tiết kiệm, đồng thời vẫn hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Ngoài ra, khi các kênh khác như chứng khoán, tiền ảo có nhiều biến động, bất động sản vẫn là lựa chọn an toàn, đặc biệt khi dòng vốn trong nước có xu hướng chảy vào các tài sản có giá trị thực. Theo thời gian, giá trị bất động sản có xu hướng tăng trưởng và mang lại khoản đầu tư giá trị, đặc biệt khi được lựa chọn ở vị trí tốt và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Dòng vốn trong nước có xu hướng chảy vào các tài sản có giá trị thực, trong đó có bất động sản. Ảnh: Hạnh Phúc

TS. Trần Xuân Lượng, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định, dòng vốn rẻ đã tạo ra sức bật rõ rệt cho bất động sản, kết hợp cùng những động lực dài hạn như hạ tầng cao tốc, FDI vào Việt Nam, du lịch và thu nhập tăng.

Thực tế, những năm gần đây, mỗi dự án đầu tư công như cao tốc, sân bay, cây cầu vượt sông không chỉ thay đổi kết nối vùng miền mà còn ngay lập tức kích hoạt giá đất tăng xung quanh.

"FDI chảy mạnh vào Việt Nam khi các tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng, thúc đẩy nhu cầu bất động sản công nghiệp, kho vận, văn phòng và cả thị trường nhà ở cho chuyên gia. Du lịch phục hồi cũng tạo “cú hích” cho bất động sản nghỉ dưỡng, trong khi thu nhập người dân tăng dần củng cố sức mua nhà ở. Có thể nói, bất động sản đang đứng trước “cơn gió thuận” từ cả chính sách tiền tệ lẫn động lực vĩ mô khiến thị trường bất động sản 2025 trở thành lựa chọn ưu tiên của dòng tiền trong giai đoạn này”, ông Lượng nhận định.