Giá vàng hôm nay 12/10: Thế giới dự báo giảm, trong nước tăng

Giá vàng hôm nay 12/10, dự báo vàng thế giới sẽ điều chỉnh

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 4.015 USD/ounce, tăng mạnh hơn 130 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này (3.885 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng mạnh trên mức 4.000 USD/ounce là mức không thể tưởng tượng được, đây cũng là tuần tăng thứ 8 liên tiếp.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy một nửa phe lạc quan của Phố Wall chuyển sang trung lập về vàng sau khi giá vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, trong khi các nhà đầu tư Main Street cũng giảm bớt sự lạc quan của họ đối với vàng vào tuần tới.

Tuần này, 17 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với Phố Wall hiện đang cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong đó, 8 chuyên gia, tương đương 47%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 2 chuyên gia khác, tương đương 12%, dự đoán giá sẽ giảm. Còn 7 nhà phân tích còn lại, chiếm 41% tổng số, dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 295 phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street bắt đầu bắt kịp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Có 202 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 69%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 52 nhà đầu tư khác, tương đương 18%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 41 nhà đầu tư còn lại, chiếm 14% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Nguồn: Kitco News

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International nhận định: “Không cần phải nhìn xa để thấy đà tăng đang nghiêng hẳn về phía những người đầu cơ giá tăng lên. Chỉ cần nhìn vào đà phục hồi sau đợt chốt lời mạnh mẽ của vàng. Chỉ một ngày sau, mọi thứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Nền hòa bình mong manh ở Trung Đông, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mới vào Ukraine, tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ đang diễn ra, đồng USD yếu và một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào cuối tháng, và rõ ràng là giá vàng sẽ đi về đâu,” ông Rich Checkan nói thêm.

Theo ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết thị trường vàng sẽ chứng kiến ​​giá dao động nhẹ dưới mức 4.000 USD/ounce. Thỏa thuận hòa bình ở Gaza là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm, nhưng về cơ bản, giá vàng đã biến động quá nhanh trong tháng qua nên sẽ điều chỉnh.

"Nếu tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kết thúc, điều đó sẽ làm tăng thêm sức ép giảm giá. Nhưng theo quan điểm của tôi, điều này không đáng kể hoặc kéo dài, vì cả Gaza lẫn tình trạng đóng cửa chính phủ đều không phải là nguyên nhân khiến giá vàng tăng ngay từ đầu", ông Day nhận định.

Ông Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng, kinh nghiệm đã dạy ông phải thận trọng trong những thị trường như thế này.

"Không có gì tăng mãi mãi. Đó là lý thuyết toán học đơn giản. Giờ đây, việc xác định thời điểm điều chỉnh chỉ là một trò chơi thời gian. Càng có nhiều thông tin rõ ràng về thị trường trong dài hạn, bạn càng có ít thông tin chưa biết, và càng ít lý do để vàng đạt đến những mức giá cao ngất ngưởng này. Theo tôi, thị trường này sắp đảo chiều", ông Sean Lusk dự báo.

Giá vàng trong nước bật tăng

Giá vàng hôm nay 12/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 140,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 140,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 140 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 137,3 - 140,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước đi theo đà tăng của thị trường thế giới khi có tuần bứt phá mạnh. Trong đó, giá vàng SJC được các đơn vị điều chỉnh tăng khoảng 4 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Còn giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh từ 4,3 - 4,9 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó.