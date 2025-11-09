Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị công an, ngân hàng phối hợp với thuế kiểm soát dòng tiền, vì sao?

Việc xóa bỏ thuế khoán và chuyển đổi sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, công bằng. (Ảnh: AI khởi tạo)

Trong văn bản vừa gửi bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc xóa bỏ thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ ngày 1/1/12026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc xóa bỏ thuế khoán và chuyển đổi sang phương pháp kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, minh bạch, công bằng.



Để triển khai thực hiện hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Công an tỉnh, thành phố tiếp tục chia sẻ dữ liệu dân cư, đăng ký cư trú, tạm trú, giám sát hành trình vận tải, hoạt động lưu trú và cho thuê nhà; phối hợp cơ quan thuế trong triển khai tích hợp định danh điện tử với cơ sở dữ liệu về quản lý thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh; chỉ đạo bộ phận chức năng, cơ quan công an cấp xã trao đổi thông tin tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tiếp nhận các hồ sơ do cơ quan quản lý thuế phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế chuyển đến.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền xã, phường, phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan thống kê trên địa bàn triển khai trao đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh, thông tin về đất đai, địa điểm mặt bằng kinh doanh, các kết quả điều tra thống kê và tình trạng hoạt động thực tế của hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, cập nhật kịp thời đảm bảo thống nhất với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế.

Ngân hàng nhà nước khu vực chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của hộ, cá nhân kinh doanh và phối hợp đối chiếu dòng tiền, xác minh doanh thu, cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng theo quy định; phát triển hệ thống thanh toán, các tiện ích tích hợp thanh toán điện tử để sử dụng rộng rãi cho các mô hình kinh doanh trên địa bàn.

Đặc biệt, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh nhằm chống thất thu thuế trong giai đoạn chuyển đổi, Bộ Tài chính nhấn mạnh đến việc tập trung kiểm soát doanh thu, dòng tiền và xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về hộ kinh doanh. Mục tiêu là kịp thời phát hiện các hộ kinh doanh có rủi ro cao trong việc sử dụng hóa đơn, kê khai doanh thu thấp để trốn thuế.



Theo Cục Thuế, số thu mà hộ và cá nhân kinh doanh nộp ngân sách tăng đáng kể. Năm 2024, số thu đạt 25.953 tỷ đồng, còn trong 9 tháng năm nay ước đạt gần 26.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, hơn 98% hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã khai và nộp thuế điện tử. 100% hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong 9 tháng đầu năm, cả nước có 18.348 hộ khoán chuyển sang nộp thuế theo kê khai và gần 2.530 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.



Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các sở, ngành trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile, các dịch vụ thuế điện tử, cài đặt và sử dụng phần mềm hóa đơn, kế toán để đăng ký, kê khai và nộp thuế một cách thuận tiện và dễ dàng.



Các chương trình hỗ trợ phải phù hợp theo từng đặc tính của nhóm hộ kinh doanh và ưu tiên tổ chức tại các chợ, phố thương mại... nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương nghiên cứu các phương án hỗ trợ về tài chính cho hộ kinh doanh còn khó khăn trong việc áp dụng giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền do chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.



Cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền, Bộ Tài chính gợi ý các địa phương cần kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn cung cấp miễn phí hoặc giảm giá thành phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số... giúp hộ kinh doanh giảm chi phí.