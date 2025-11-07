Bất động sản

Thông tin phản ánh về dự án tại Đà Nẵng: Sở Xây dựng gửi "thông điệp" tới Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Diệu Bình
07/11/2025 15:58 GMT +7
Ngày 7/11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ban hành văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH MTV Vipico về việc xử lý thông tin phản ánh liên quan đến dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ tại Đà Nẵng.

Theo phản ánh của công dân, dự án do Công ty TNHH MTV Vipico làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trên trang website dự án và một số trang khác lại giới thiệu “chủ đầu tư chính thức” là một doanh nghiệp khác (gọi tắt là Công ty).

Ngoài ra, nhiều sàn giao dịch bất động sản và môi giới đang nhận đặt cọc, giữ chỗ, booking căn hộ từ 50 đến 500 triệu đồng/căn, dù chưa có thông báo mở bán chính thức.

Từ kết quả rà soát, Sở Xây dựng khẳng định dự án hiện chưa đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Vì vậy, mọi hoạt động giao dịch, đặt cọc, giữ chỗ, chuyển nhượng… tại dự án đều không đúng quy định.

Phối cảnh dự án 

Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH MTV Vipico, chủ đầu tư dự án:

Chỉ được kinh doanh bất động sản khi dự án đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Chỉ được nhận tiền đặt cọc không quá 5% giá bán khi đủ điều kiện đưa vào kinh doanh; Không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở;

Thực hiện công khai thông tin dự án theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản; Rà soát và báo cáo tình hình triển khai, hoạt động kinh doanh, số lượng hồ sơ đặt cọc, giữ chỗ, hợp đồng mua bán (nếu có), gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2025.

Đối với Công ty được giới thiệu “chủ đầu tư chính thức” nêu trên, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị này báo cáo việc cung cấp thông tin, nhận đặt cọc, giữ chỗ, ký hợp đồng (nếu có) tại dự án và gửi báo cáo về Sở trước ngày 15/11/2025.

Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được đề nghị kiểm tra, xử lý việc đăng tải thông tin sai lệch về chủ đầu tư dự án.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc công bố và kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro cho người dân và nhà đầu tư. Cơ quan này yêu cầu các bên liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố.

