Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ hơn 2.000 tỷ để khắc phục 3 đợt bão, lũ

Sáng 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã có văn bản gửi Trung ương báo cáo kết quả triển khai phòng, chống và thiệt hại do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục hậu quả do lũ lụt, bão gây ra Quảng Ngãi cần hàng ngàn tỷ đồng.Ảnh: VT-BQN

Cùng nội dung liên quan khác, trong phần thiệt hại do bão số 13 cho Quảng Ngãi, đáng chú ý về người đã làm tử vong 1 trường hợp; mất tích hiện còn 2 người và bị thương 12 người.

Diện tích lúa bị thiệt hại 164,83 ha/13 xã; cây ăn quả, cây hàng năm và cây công nghiệp (cao su, cau, cà phê, quế) bị thiệt hại gần 147 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển (thứ 2 từ trái sang) trong một lần kiểm tra khắc phục hậu quả lũ, bão.Ảnh: BQN

Hư hại về công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn ước tính khoảng 80 tỷ đồng; thiệt hại giao thông (đường, cầu…) ước tính khoảng 70 tỷ đồng…

Tổng giá trị thiệt hại của Quảng Ngãi do bão số 13 gây ra ước tính khoảng gần 307 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang, công an Quảng Ngãi đang giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ.Ảnh: BQN

Theo chính quyền Quảng Ngãi, trước cơn bão số 13 ập vào, địa phương cũng đã gánh hậu quả nặng nề do 2 đợt mưa, lũ, sạt lở đất diễn ra và kéo dài từ 25/10 - 2/11/2025.

Theo đó cùng với hỗ trợ của Trung ương (100 tỷ đồng) và nguồn ngân sách địa phương, các cấp ngành Quảng Ngãi đang tích cực khắc phục các thiệt hại để sớm ổn định đời sống.

Hỗ trợ 1 trường hợp bị thiệt hại do bão, lũ.Ảnh: BQN

Tuy nhiên khi hậu quả lũ lụt vẫn chưa khắc phục xong, thì cơn bão số 13 ập đến. Dù sức gió khi đổ bộ vào Quảng Ngãi gây ảnh hưởng không quá lớn (cấp 8 - cấp 10), nhưng bão số 13 đã gây lốc xoáy, triều cường, nước dâng đã làm thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản của người dân vùng ven biển như Sa Huỳnh, Tịnh Khê…

Giao thông ở Quảng Ngãi chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây sạt lở.Ảnh: VT

Chưa hết mưa lớn của bão số 13 tiếp tục làm gia tăng mức độ sạt lở, hư hỏng của các công trình chưa khắc phục kịp do lũ lụt trước đó…

Vì vậy tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Trung ương hỗ trợ tổng số tiền 2.256 tỷ, để khắc phục 3 đợt bão, lũ.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.Ảnh: BQN

Cụ thể hỗ trợ để tái thiết sau mưa, lũ, sạt lở đất từ 25/10 - 2/11/2025, gồm khắc phục sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng…khoảng 1.950 tỷ đồng. Khắc phục hư hỏng các hạng mục công trình giao thông, thuỷ lợi; sạt lở núi, bờ biển…do bão số 13 gây ra dự tính khoảng 306 tỷ đồng.