Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng hàng loạt đoạn cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ phương án đầu tư mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo Bộ Xây dựng, tại quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài khoảng 2.055km, quy mô từ 6 - 12 làn xe. Đến nay đã có 1.652km đã đưa vào khai thác.

Đến hết năm 2025, còn khoảng 1.222km cao tốc 4 làn hạn chế, gồm các đoạn: Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (dài 43km), Mai Sơn - Cam Lộ (dài 465km), Quảng Ngãi -Phan Thiết (dài 580km) và Mỹ Thuận - Cà Mau (dài 134km).

Cao tốc Bắc - Nam.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải và thuận lợi triển khai, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt chỉ đầu tư mở rộng đoạn Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 dự án thành phần với chiều dài khoảng 1.144km.

Ngoài ra, các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau (dài 149km) chưa xem xét mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao, điều kiện thi công khó khăn, nguồn vật liệu khan hiếm.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng ngay lên 6 làn xe theo quy hoạch, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng.

Đối với 3 đoạn đang khai thác BOT (gồm cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dài 178km, tổng mức đầu tư khoảng 25.343 tỷ đồng), Bộ Xây dựng đã làm việc với nhà đầu tư.

Đối với 15 đoạn đã và đang đầu tư công (dài 966km, vốn khoảng 126.758 tỷ đồng), Bộ Xây dựng nghiên cứu nhiều phương án phân chia phạm vi đầu tư để giảm vốn Nhà nước, khuyến khích liên danh nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết sẽ đề xuất cơ chế đặc thù, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2025.

Ngoài ra, các đoạn do Nhà nước đầu tư (gồm cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cao tốc La Sơn - Hòa Liên, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan) sau khi hoàn thành sẽ được thu phí, Bộ Xây dựng dự kiến kết hợp thu phí với các đoạn BOT để đồng bộ, tối ưu chi phí vận hành, bảo trì.

Sau khi hoàn thành thiết kế cơ sở, Bộ Xây dựng dự kiến thi công khoảng 2 năm, toàn tuyến mở rộng dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030. Một số đoạn có thể khởi công sớm nhất quý 2/2026 và đưa vào khai thác cuối năm 2028.

Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ cho ý kiến định hướng nội dung về việc phân chia số lượng dự án, sử dụng vốn Nhà nước, lộ trình thực hiện.