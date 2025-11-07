CEO Ngô Thùy Anh: Thời gian và tiền là hai thứ không nên để yên

Doanh nhân trẻ Ngô Thùy Anh, một trong ít gương mặt theo đuổi con đường kết hợp giữa công nghệ với giá trị nhân văn.

Khi thời gian trở thành khoản đầu tư sinh lời

Là người sáng lập Aligo Legacy - doanh nghiệp xã hội hỗ trợ phát triển năng lực cá nhân, Thùy Anh tin rằng mọi giá trị, từ thời gian đến dòng tiền – đều có thể sinh lời nếu được đầu tư đúng chỗ. Với Thùy Anh, đầu tư không chỉ để sinh lợi, mà là để mỗi khoảnh khắc, mỗi hành động của mình đều tạo nên ý nghĩa, dù là trong công việc, cộng đồng hay hành trình hoàn thiện bản thân.

Trong thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam, Thùy Anh là một trong ít gương mặt theo đuổi con đường kết hợp giữa công nghệ với giá trị nhân văn. Sau khi tốt nghiệp MBA tại Mỹ, cô từ chối cơ hội làm việc tại Phố Wall – biểu tượng của thế giới tài chính – để trở về Việt Nam, bắt đầu một hành trình khác: dùng công nghệ để hỗ trợ người yếu thế.

Từ Aligo Kids – dự án giáo dục kỹ năng sống và phòng chống xâm hại cho trẻ em, đến Hasu – nền tảng giúp người cao tuổi rèn luyện, học hỏi và kết nối tinh thần mỗi ngày, Thùy Anh kiên định theo đuổi triết lý công nghệ sinh ra để phụng sự con người. Cô gọi công việc của mình là hành trình phá băng giữa con người và công nghệ – nơi những rào cản về tuổi tác, khoảng cách hay hiểu biết được gỡ bỏ, để ai cũng có thể chạm đến cơ hội phát triển bản thân. Chính cách nhìn đó đã giúp cô được vinh danh trong Forbes Vietnam 30 Under 30 năm 2022, hạng mục Hoạt động xã hội.

“Tiền và thời gian đều có điểm chung – nếu để yên, chúng sẽ trôi qua. Nhưng khi biết đặt đúng chỗ, cả hai sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho mình và cho người khác,” cô chia sẻ.

Ở Thùy Anh, người ta thấy sự kết hợp hiếm hoi giữa tư duy công nghệ, tinh thần xã hội và triết lý đầu tư nhân văn. Mỗi dự án cô khởi xướng đều mang dáng dấp của người trẻ dám nghĩ khác, dám thử, và dám đánh đổi để chứng minh rằng khi sống có mục tiêu, thời gian cũng sẽ tự khắc sinh lời.

Cô kể, có giai đoạn từng nghĩ “cân bằng” nghĩa là chia đều thời gian cho mọi việc – một phần cho công việc, một phần cho gia đình, một phần cho bản thân. Nhưng rồi, sau nhiều năm làm việc với cường độ cao, cô nhận ra rằng sự cân bằng thật sự không nằm ở việc chia đều, mà ở khả năng chọn những điều đáng đầu tư.

“Thời gian cũng giống như tiền. Nếu để yên, nó sẽ trôi đi; nhưng nếu biết đặt đúng chỗ, nó sẽ sinh lời,” Thùy Anh nói.

Thùy Anh cho biết cô đang sử dụng Bộ đôi Sinh Lời VIB giúp dòng tiền cá nhân giữ cũng lời, chi cũng lợi.

Quan điểm này khiến cô bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh như một dạng đầu tư. Thời gian làm việc phải tạo ra giá trị; thời gian bên người thân là để nuôi dưỡng cảm xúc; còn thời gian cho bản thân là để bồi đắp sức khỏe và tri thức. Cô không coi đó là những lựa chọn tách biệt, mà là những dòng chảy sinh lời song song – nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự phát triển dài hạn.

Như Benjamin Franklin từng viết trong Advice to a Young Tradesman (1748): “Remember that time is money.” Đây không chỉ là lời nhắc về hiệu suất, mà còn là triết lý sống – ai biết sử dụng thời gian như một nguồn vốn, người đó sẽ không bao giờ nghèo về giá trị.

Khi dòng tiền cũng phản chiếu triết lý sống

Thùy Anh nhìn nhận rằng, cũng như thời gian, dòng tiền cần được vận hành có mục tiêu. Từ khi bắt đầu tìm hiểu các giải pháp tài chính mới, Thùy Anh nhận ra bản chất của “đầu tư” không nằm ở quy mô, mà ở thói quen. Một khoản tiền nhỏ, nếu được đặt đúng chỗ, vẫn có thể tạo nên sự khác biệt. Cô tìm đến những công cụ quản lý dòng tiền linh hoạt, cho phép tiền nhàn rỗi tự sinh lời mỗi ngày mà vẫn dễ dàng chi tiêu – giống như cách cô sắp xếp thời gian của mình: linh hoạt, không gò bó, nhưng vẫn hiệu quả.

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB – giúp tiền nhàn rỗi sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm.

Tư duy “đầu tư đúng chỗ” của Thùy Anh được phản ánh rõ trong cách cô quản lý tài chính cá nhân. Trước đây, cô thường giữ một khoản tiền chờ trong tài khoản thanh toán để tiện sử dụng khi cần, gần như không sinh lời. Nhưng từ khi sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất của Ngân hàng Quốc Tế (VIB), cô nhận thấy một bước chuyển rõ rệt: ngay cả tiền chưa dùng đến cũng có thể sinh lời mỗi ngày, với lợi suất lên đến 4,3%/năm.

“Điều tôi thích là tính linh hoạt. Tôi vẫn có thể rút, chuyển hoặc thanh toán ngay khi cần, mà phần lợi nhuận đã tích lũy trước đó không bị mất,” cô kể. Cô cho hay, ngay trong tháng đầu tiên trải nghiệm, số tiền vốn nằm yên bấy lâu lại mang về lợi tức tốt hơn hẳn so với trước.

Với tài khoản Siêu Lợi Suất, sau khi kích hoạt, tài khoản thanh toán sẽ tự động kết nối với tài khoản Siêu lợi suất, giúp số dư bắt đầu sinh lời. Người dùng có thể chọn ngưỡng mặc định từ 5 triệu đồng. Phần số dư tài khoản thanh toán vượt ngưỡng sẽ tự động chuyển qua tài khoản Siêu Lợi Suất để sinh lời. Trong trường hợp số dư dưới ngưỡng tiêu chuẩn, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản Siêu Lợi Suất về tài khoản thanh toán để duy trì ngưỡng mặc định. Với tiện ích này, người dùng có thể sử dụng toàn bộ số dư trong tài khoản thanh toán và tài khoản Siêu lợi suất để chi tiêu, mà không cần thực hiện thêm thao tác nào.

Là người làm việc với cường độ cao, lịch trình dày đặc, Thùy Anh đặc biệt coi trọng yếu tố quản lý thời gian. Vì vậy, ứng dụng MyVIB cũng trở thành công cụ hiệu quả, khi chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, cô có thể mở và sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, theo dõi tiền lời, và quản lý dòng tiền theo thời gian thực.

Song song đó, thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card cũng là phần không thể thiếu trong thói quen chi tiêu của Thùy Anh. Với khả năng hoàn tiền đến 5% cho mọi giao dịch online, chiếc thẻ này giúp cô cảm nhận rõ rằng tiền đang làm việc và sinh lời đến lần thứ hai – một lần khi để ở tài khoản Siêu Lợi Suất, và một lần khi thanh toán trực tuyến với thẻ này.

“Điều tôi thích ở thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card là sự thông minh trong thiết kế. Tôi vẫn thanh toán, vẫn mua sắm, nhưng mỗi giao dịch online đều có thêm giá trị,” cô chia sẻ.

Cô cho biết thêm, kết hợp tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card thì sẽ thành Bộ đôi Sinh lời VIB, tổng lợi ích lên tới 9,3%. Với Thùy Anh, đây là công cụ giúp cô thực hiện triết lý sống của mình một cách cụ thể khi tiền chờ chi cũng lời, tiền chi ra cũng lợi. Cô ví Bộ đôi Sinh lời như một trợ lý tài chính thầm lặng, luôn vận hành nền nã nhưng hiệu quả, để từng đồng vốn dù nhỏ nhất vẫn có thể đóng góp vào giá trị chung.

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card hoàn tiền đến 5% cho mọi giao dịch online.

Học ở Thùy Anh triết lý “thời gian sinh lời” – từ khởi nghiệp đến cuộc sống

Là người điều hành doanh nghiệp xã hội, Thùy Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng dòng tiền chính là nhịp tim của tổ chức. Một ý tưởng tốt, một đội ngũ giỏi có thể mở đường, nhưng nếu không có chiến lược tài chính bền vững, doanh nghiệp cũng dễ đuối sức trước những thay đổi của thị trường. Cô ví việc quản trị tài chính giống như việc quản trị thời gian – phải liên tục theo dõi, điều chỉnh và đảm bảo mọi nguồn lực được đặt đúng chỗ.

“Dòng tiền phải chảy thông minh, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo thêm giá trị. Tôi không bao giờ để nó nằm yên. Tương tự, tôi cũng không để thời gian trôi đi mà không mang lại giá trị gì,” cô nói.

Trong hành trình phát triển Aligo Legacy, Thùy Anh dành nhiều thời gian cho các dự án cộng đồng, nơi cô kết nối và chia sẻ về kỹ năng quản trị bản thân, quản trị tài chính và năng lượng sống. Theo cô, việc biết sử dụng tiền và thời gian đúng cách không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân, mà còn tạo nên tác động tích cực cho xã hội.

Chính vì thế, khi nhắc đến khái niệm “sinh lời”, cô không nói về con số, mà nói về giá trị. Giá trị ở đây là sự chủ động, là khả năng kiểm soát, và là cảm giác an tâm khi biết rằng mỗi phút, mỗi đồng vốn của mình đều đang được vận hành đúng hướng.

“Nếu tiền có thể làm việc, thì thời gian cũng vậy. Và nếu ta để cả hai cùng làm việc vì mục tiêu của mình, ta sẽ luôn tiến về phía trước,” Thùy Anh cho biết.

Câu chuyện của Ngô Thùy Anh không chỉ là quản lý tài chính hay làm giàu, mà là câu chuyện về tư duy đầu tư cho cuộc sống – nơi thời gian, năng lượng và tiền bạc cùng được sử dụng có mục tiêu.

Bộ đôi Sinh lời VIB hoạt động trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, giúp dòng tiền cá nhân sinh lời đến 9,3%.





