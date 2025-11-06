Nhiều phường, xã ở Huế kiến nghị tăng cường cán bộ chuyên môn, bổ sung biên chế cấp phó

Ngày 5/11, UBND thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Phiên họp kết nối trực tuyến với 40 xã, phường trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, dù chịu tác động từ thiên tai, nhiều chỉ tiêu kinh tế của thành phố vẫn duy trì tăng trưởng khá.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10.

Trong tháng 10, lượng khách du lịch đến Huế giảm 1% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 63% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, Huế đón gần 5,4 triệu lượt khách (tăng 66%), trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 60%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,5%, tính chung 10 tháng tăng 15,8%. Trong đó sản xuất ô tô tăng 4,2 lần, găng tay tăng 4,9 lần, điện sản xuất tăng 51,7%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.255 tỷ đồng, tăng gần 20%. Thành phố đã cấp mới 41 dự án, trong đó 9 dự án FDI với vốn đăng ký 32 triệu USD. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 887 doanh nghiệp, tăng 37% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước 11.800 tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán và tăng 20,7% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,4% kế hoạch, cao hơn mức trung bình cả nước (50,7%).

Mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 đã ảnh hưởng nặng đến các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và sản xuất của thành phố, khiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 dự kiến chỉ đạt 9 - 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 13,5%, dịch vụ 8,5%, còn nông - lâm - thủy sản tăng trưởng âm.

Lĩnh vực nông nghiệp ở thành phố Huế bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025.

Tại phiên họp, lãnh đạo nhiều phường, xã trên địa bàn đã kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân, từ đầu năm đến nay phường đã tiếp nhận hơn 6.200 hồ sơ hành chính, giải quyết đúng hạn hơn 5.500 hồ sơ, còn hơn 270 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu liên quan thủ tục đất đai. Tỷ lệ xử lý hồ sơ tồn đọng còn thấp do khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực còn hạn chế.

Lãnh đạo các phường Thuận An, Mỹ Thượng cũng phản ánh tình trạng tương tự và kiến nghị thành phố tăng cường cán bộ chuyên môn, bổ sung biên chế cấp phó...

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục cảnh giác, chủ động ứng phó mưa lũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Ông Phan Thiên Định cũng yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tăng cường phối hợp giữa các ban quản lý dự án và địa phương.

“Cùng với thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Huế sẽ giữ vững mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới”, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh.