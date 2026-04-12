Phường trung tâm Quảng Ngãi đang giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 2 con số

Sáng 12/4, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành Nguyễn Văn Hưng cho biết kết quả sơ kết quý I/2026, mặc dù gặp không ít khó khăn thế nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương không những được giữ vững và ổn định, mà còn tăng hơn so với kế hoạch đặt ra.

1 góc trung tâm phường Cẩm Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐX

Trong đó đáng chú là lĩnh vực kinh tế, với tốc độ tăng trưởng của quý I/2026 đạt 10,46%, tăng 0,46% so với kế hoạch đặt ra của năm 2026 đạt 10%.

Tổng giá trị sản xuất đã thực hiện đạt trên 1.842 tỷ đồng, trong đó dịch vụ ước thực hiện hơn 1.462 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng ước thực hiện 379 tỷ đồng…

Công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện đúng quy định, với số lượng trong kỳ tiếp nhận 468 hồ sơ, đã trả kết quả 468 hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn với số lượng nhận 159 hồ sơ, đã giải quyết xong 111 hồ sơ, đang giải quyết 48 hồ sơ (trong hạn)…

Lãnh đạo phường và cấp ngành của tỉnh thăm 1 cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ảnh: UBND PCT

Đối với lĩnh vực văn hoá – xã hội, đáng chú ý là phường Cẩm Thành đã tổ chức kiểm tra VSATTP 77 cơ sở, qua đó đã xử phạt 3 cơ sở vi phạm, gồm 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, quyết liệt..nhờ vậy đạt nhiều kết quả.

Cụ thể trong quý I/2026, phường Cẩm Thành đã tiếp nhận 3.442 hồ sơ (kỳ trước chuyển qua là 45 hồ sơ), kết quả đã giải quyết trước và đúng hạn 3.404 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,9%). Số lượng hồ sơ phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến trong kỳ đạt 100% và 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính khi có phát sinh hồ sơ…

Hoạt động kinh doanh, mua bán 1 trong những thế mạnh của phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: HP

Để đạt được kết quả trên, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành Nguyễn Văn Hưng cho biết ngay từ đầu năm 2026, lãnh đạo địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2026, giao chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên UBND, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các tổ dân phố, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Nối tiếp kết quả này, theo Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành Nguyễn Văn Hưng trong thời gian đến, địa phương sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; khắc phục những tồn tại và nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2026.