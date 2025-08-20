Đoạn đường 500m, 14 năm chưa làm xong ở Quảng Trị: Diễn biến mới tích cực

Ngày 20/8, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Trần Ngọc Huy, cho biết sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu thi công là Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Quảng Trị đã thi công nút giao quốc lộ 9 – Nguyễn Trãi, thuộc công trình đường Nguyễn Trãi nối dài.

Nhà thầu đang san gạt mặt bằng, thi công nút giao Nguyễn Trãi - quốc lộ 9, hứa hẹn sớm hoàn thành công trình đường Nguyễn Trãi nối dài. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo ông Huy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó có nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương thi công, sớm hoàn thành nút giao này để công trình đường Nguyễn Trãi nối dài được thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tại nút giao này sẽ có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện.

Như Dân Việt đã đưa tin, công trình đường Nguyễn Trãi nối dài đoạn từ quốc lộ 9 đến đường Trần Bình Trọng, đi qua khu phố 7 (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được quy hoạch từ tháng 6/1999.

Đến tháng 1/2011, dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 7,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Sau đó, dự án được tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai một phần san nền, cống qua đường với giá trị khoảng 543 triệu đồng. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên dự án tạm dừng thi công từ năm 2013.

Người dân địa phương mong muốn chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu sớm hoàn thành công trình đường Nguyễn Trãi nối dài, tránh kéo dài như 14 năm qua. Ảnh: Ngọc Vũ.

Mãi đến tháng 11/2016, UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận tách công trình đường Nguyễn Trãi nối dài giao cho UBND thành phố Đông Hà tiếp tục đầu tư.

Tháng 12/2016, UBND thành phố Đông Hà phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công với tổng mức hơn 14 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2017 – 2019. Tuy nhiên, do tiếp tục thiếu vốn, công trình chưa được triển khai.

Đến tháng 12/2020, UBND thành phố Đông Hà điều chỉnh dự án đường Nguyễn Trãi nối dài với tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 470m, thời gian thực hiện 2021 – 2023.

Khu vực nút giao đường Nguyễn Trãi với quốc lộ 9 sẽ có hệ thống đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện qua lại. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2022, UBND thành phố Đông Hà (cũ) quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng (trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 33,2 tỷ đồng), tăng gần gấp 6 lần so với năm 2011. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đông Hà quản lý, thực hiện.

Hiện nay (sau 14 năm), công trình đường Nguyễn Trãi nối dài đã thi công cơ bản hoàn thiện và đã nghiệm thu hoàn thành đợt 1 (đoạn từ Km0 +39,64 đến Km0 +457,45). Chỉ còn khoảng 20m ở nút giao đấu nối với quốc lộ 9 chưa hoàn thành.