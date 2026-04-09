Chứng khoán hôm nay mới nhất 9/4: Nhịp rung lắc ngắn hạn, kịch bản nào nếu trụ vững 1.750 điểm?

Hôm qua (8/4), thị trường có phiên tăng mạnh cả về điểm số lãn thanh khoản sau thông tin FTSE Russel nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi và sẽ hiệu lực vào tháng 09/2026. Đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +4,71%, VN30-Index +4,89%, HNX-Index +2,68%, UPCoM-Index +1,68%. Giá trị giao dịch tăng mạnh trở lại.

Độ rộng thị trường cải thiện với 22 mã tăng và 1 mã giảm trong VN30-Index cho thấy động lực tăng của nhóm vốn hóa lớn khá tích cực. VIC +6,97%, VHM +6,96%, VCB +3,79%, BID +5,2%, TCB +6,97%, CTG +5,34% …là các mã ảnh hưởng tích cực tới chỉ số nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, áp lực bán mỏng và chỉ ở một số ít mã trong đó nổi bật LPB -1,04% điều chỉnh sau chuỗi 2 phiên tăng mạnh liền trước .

Nhóm vốn hóa vừa cũng ghi nhận phiên giao dịch thăng hoa với PNJ, BMP, GEX…tăng hết biên độ.

NĐT nước ngoài bán ròng với con số 602 tỷ đồng trong đó VIC 1.167 tỷ, MBB 301 tỷ, VCB 211 tỷ dẫn đầu danh sách bán ròng. Ngược lại, HPG 332 tỷ, FPT 117 tỷ, ACB 85 tỷ là các mã đứng đầu danh sách mua ròng bởi khối ngoại.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 9/4: Dự báo xuất hiện nhịp giằng co

Theo các chuyên gia Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index có phiên tăng mạnh với cây nến Marubozu tăng giá và thanh khoản gia tăng. Đà tăng có sự lan tỏa ở thị trường chung với nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt. Theo đó, xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục được củng cố, chỉ số hướng tới vùng 1.760-1.775 điểm. Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng giá tại khu vực trên khi khả năng rung lắc sẽ diễn ra tại đây.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), do chỉ số đã có phiên tăng mạnh, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư có thể chốt lời các vị thế sẵn có ở nhịp tăng và hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) bàn luận, trong phiên giao dịch gần nhất, VN-Index tăng điểm mạnh mẽ dưới sự tác động tích cực của thông tin thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng và chiến sự tại Trung Đông hạ nhiệt. Thanh khoản toàn thị trường theo đó cũng tăng vọt, cho thấy phe mua đang kiểm soát thị trường.

VN-Index có thể hướng đến vùng mục tiêu 1.850 điểm. Nhà đầu tư có thể ưu tiên chiến lược nắm giữ, có thể mua mới với tỷ trọng nhỏ, đồng thời căn cứ chốt lãi nếu chỉ số tiến gần đến vùng điểm mục tiêu.

Còn theo Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index đã có nhịp bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 79 điểm, đánh dấu sự cải thiện rõ nét về xu hướng thị trường. Thanh khoản đồng thời gia tăng vượt trội, phản ánh lực cầu áp đảo và củng cố kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Động lực quan trọng thúc đẩy diễn biến tích cực này đến từ thông tin FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư.

Lực mua trong phiên lan tỏa trên diện rộng, bao phủ phần lớn các nhóm cổ phiếu, song dòng tiền chủ lực vẫn tập trung nhiều tại nhóm Vingroup và các cổ phiếu ngân hàng.

Trong các phiên kế tiếp, VN-Index có thể xuất hiện những nhịp giằng co mạnh quanh vùng 1.750 điểm nhằm kiểm định lại cung – cầu tại vùng giá này. Tuy nhiên, nếu vùng hỗ trợ này được giữ vững, xu hướng tăng được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì, mở ra dư địa hướng tới vùng đỉnh 1.900 điểm.

Xác suất cổ phiếu tăng giá gần 48% trong tháng 4

Theo SSI, thị trường trong nửa đầu tháng 4 có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi một số yếu tố tích cực, bao gồm kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý I/2026 tương đối khả quan, kết quả nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, triển vọng hạ nhiệt chiến tranh giữa Mỹ - Israsel và Iran, cùng với kỳ vọng của nhà đầu tư về Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, đà hưng phấn nhiều khả năng sẽ suy yếu khi bước sang nửa sau của tháng. Yếu tố mùa vụ trong lịch sử cũng cho thấy tháng 4 thường là giai đoạn thận trọng của thị trường, khi tỷ lệ cổ phiếu tăng giá trung bình chỉ đạt khoảng 47,7% - mức thấp thứ hai trong năm, chỉ cao hơn tháng 10.

Hiện tượng "trũng" theo mùa này thường xuất phát từ việc thị trường đã có sự hấp thụ nhất định về kế hoạch kinh doanh sau mùa Đại hội đồng cổ đông, đồng thời xuất hiện hoạt động chốt lời trong giai đoạn công bố kết quả kinh doanh quý I.

Bên cạnh đó, đơn vị này dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm lại trong quý II, do chịu tác động từ mặt bằng giá nhiên liệu và lãi suất duy trì ở mức cao, cùng với hiệu ứng nền so sánh cao của quý II/2025 với lợi nhuận ròng đã tăng mạnh 33,5% so với cùng kỳ (so với mức tăng 22,9% của cả 6 tháng đầu năm 2025).

Các yếu tố này kết hợp với kỳ nghỉ lễ kéo dài vào cuối tháng, có thể làm giảm mức độ tham gia của nhà đầu tư và thu hẹp thanh khoản, từ đó khiến thị trường xuất hiện thêm các nhịp biến động mang tính ngắn hạn.

Nguồn: SSI Research.

Tính đến đầu tháng 4, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 12,0x, thấp hơn rõ rệt so với mức trung bình 10 năm là 14,0x. Đồng thời, mức chiết khấu của thị trường Việt Nam so với các thị trường ASEAN cũng đang được nới rộng.

Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE), định giá thị trường thậm chí còn giảm xuống khoảng 10,5x, qua đó hình thành một vùng định giá tương đối hấp dẫn xét trên nền tảng cơ bản.

Tuy nhiên, các pha bán tháo trước đây, như giai đoạn 2020, 2022 và 2025, chỉ số P/E forward đã có thời điểm tạo đáy ở vùng 9-10x.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường tiếp tục chịu áp lực và mặt bằng lãi suất đang gia tăng, khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã vượt 8%, dư địa hỗ trợ từ yếu tố định giá có thể vẫn còn hạn chế. Do đó, SSI Research đánh giá dù mặt bằng định giá hiện tại đã trở nên hấp dẫn hơn đáng kể và ngày càng thuyết phục trên cơ sở so sánh tương đối, rủi ro điều chỉnh giảm trong ngắn hạn vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn và có thể chưa được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu.