Chứng khoán hôm nay mới nhất 22/11: Giằng co và rung lắc, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội nếu áp dụng điều này

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét trong tuần qua. Sau nhịp tăng tốc vượt mốc 1.650 điểm vào đầu tuần, VN-Index trở lại trạng thái giằng co với các phiên tăng giảm đan xen.

Một vài trụ lớn nỗ lực neo giữ giúp chỉ số không sụt giảm quá nhiều nhưng phần còn lại của thị trường lại kém tích cực với áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng. Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.654,93 điểm, tăng 1,19% so với tuần trước.

Về mức độ ảnh hưởng, bộ ba nhà Vingroup bao gồm VIC, VHM và VPL đóng góp tích cực nhất trong phiên cuối tuần, mang về cho VN-Index tổng cộng 4 điểm tăng. Trái lại, các “cổ phiếu vua” VCB, TCB, BID, HDB và LPB cản trở đáng kể, lấy đi tổng cộng gần 3 điểm của chỉ số.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 22/11: Giằng co và rung lắc, nhà đầu tư chờ "cầu bắt đáy". Ảnh AI minh hoạ.

DGW ghi nhận tuần giao dịch tích cực khi giá cổ phiếu đã vượt lên các đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày với mức tăng 12,39%. Trong khi cổ phiếu giảm giá mạnh trong tuần qua là HSL, tương ứng giảm 15,27%.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 21/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 31 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 677,3 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó ngày 20/11 đã mua ròng hơn 1,9 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt xấp xỉ 241 tỷ đồng.

Ở những nhịp hồi kỹ thuật, ngoài khối lượng bắt đáy giá thấp thành công, còn có khối lượng mắc kẹt trước đó.

Vì vậy rủi ro bị bán mạnh là điều có thể dự đoán trước. Khi áp lực này không xuất hiện thì hoặc là khối lượng lỏng lẻo nhất đã được giải phóng ở nhịp giảm trước đó, hoặc nhà đầu tư đủ “năng lực” gồng lỗ. Dù là trường hợp nào thì tín hiệu này cũng phản ánh một sự thay đổi trong kỳ vọng.

Điều này cũng không phải là vô lý vì ngoài số ít nhà đầu tư chờ đợi ở các vùng hỗ trợ sâu hơn, ví dụ dưới 1600 điểm, phần còn lại căn cứ vào mức độ điều chỉnh thực tế ở cổ phiếu chứ không phải Index. Giá đã giảm 20-30% rồi thì xác suất giảm thêm 10% nữa là không dễ dàng, trừ trường hợp giá tăng quá nóng ở “sườn trái”.

Tại sự kiện công nghệ DNSE Future Tech Summit ở TP HCM chiều 21/11, các chuyên gia tài chính nhận định nhà đầu tư đang có nhiều cơ hội khi thị trường chứng khoán chuẩn bị áp dụng T0, kéo dài thời gian giao dịch.

Theo số liệu được ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán DNSE, cho hay, Việt Nam hiện có hơn 11,3 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương khoảng 10,5% dân số. Thanh khoản giao dịch bình quân trên HoSE ở mức 30.000 – 40.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Theo lãnh đạo DNSE, giao dịch T0, bán chứng khoán chờ về sẽ mang tới những thay đổi lớn trong cách thị trường vận hành và cách nhà đầu tư ra quyết định. Trong đó, công nghệ sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư giảm rủi ro từ tâm lý giao dịch và nắm bắt cơ hội.