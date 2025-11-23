Chứng khoán hôm nay mới nhất 23/11: Hồi phục trong nghi ngờ, 23 doanh nghiệp chốt quyền họp ĐHĐCĐ tuần tới

Thị trường chứng khoán hồi phục trong nghi ngờ

Trong suốt 2 tuần thị trường chứng khoán hồi phục vừa qua, dòng tiền đổ mạnh vào những nhóm cổ phiếu dầu khí, công nghệ hay bất động sản khu công nghiệp. Ngược lại, các cổ phiếu nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản tiếp tục trong tình hình ảm đạm.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree gọi đây là giai đoạn "hồi phục trong nghi ngờ". Ông Phong giải thích thanh khoản thị trường cực thấp do cạn cung, tức là dòng tiền bên ngoài đang chần chừ bắt đáy, trong khi bên bán chờ đợi mức giá cao hơn để cắt lỗ.

Chuyên gia Công ty Chứng khoán Pinetree cho rằng thanh khoản thị trường cực thấp do cạn cung. Ảnh Pinetree

Mặt khác, dòng vốn ngoại tiếp tục là một biến số cần theo dõi sát sao. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng thứ 17 liên tiếp với giá trị gần 1.900 tỷ đồng trên sàn HoSE.

"Về bản chất, VN-Index vẫn ở trong xu hướng đi ngang (sideway) quanh biên độ 1.580-1.680 điểm. Nếu đầu tuần tới, thị trường xuất hiện phiên giao dịch có thanh khoản cao song VN-Index không thể vượt vùng cản 1.670-1.680 điểm, xác suất cao chỉ số sẽ tạo đỉnh ngắn hạn và đảo chiều giảm để kiểm định lại vùng đáy 1.580 điểm", ông Nguyễn Tấn Phong dự báo.

Ông Phong khuyến nghiij nhà đầu tư không nên giải ngân thời điểm hiện tại để tránh rủi ro dính bẫy tăng giá, cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index xác nhận xu hướng vượt 1.680 điểm kèm thanh khoản lớn.

Đặc biệt, các nhà đầu tư hạn chế bắt đáy tại các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, do các nhóm này vẫn chưa thoát được xu hướng giảm và cần thêm thời gian tích lũy.

Một số công ty Chứng khoán cho rằng sang tuần tới, VN-Index có thể đối diện áp lực chốt lời sau nhịp hồi khá nhanh từ vùng dưới 1.600 điểm. Vùng kháng cự đáng chú ý nằm tại 1.650-1.660 điểm, nơi nhiều khả năng kích hoạt lực bán ngắn hạn.

Dù vậy, nền tảng hỗ trợ vẫn ổn định khi mốc tâm lý 1.600 được bảo toàn xuyên suốt tuần qua. Điều này mở ra dư địa cho dòng tiền cơ cấu trở lại các nhóm vốn hóa lớn và dẫn dắt, giúp thị trường duy trì xu hướng hồi phục với vùng hỗ trợ gần là 1.600-1.620 điểm.

Trong tuần tới từ ngày 24-28/11, có 23 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có những doanh nghiệp là tâm điểm chú ý trên thị trường: LPB, VNG, FOX, SFC...

Ngoài ra tuần tới, có 14 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM. Một số doanh nghiệp đáng chú ý như Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE: SFC); Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP); Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (UPCoM: PMJ); Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH); Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (HNX: PVS)...

Lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/11



SAM: Chứng khoán Quốc Gia – đơn vị liên quan Chủ tịch Trần Việt Anh – đã mua hơn 5,14 triệu cổ phiếu SAM trong giai đoạn 22/10–19/11, nâng sở hữu lên 11,52 triệu đơn vị (3,03%).



HDB: HDBank thông qua phương án phát hành hơn 964,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2024 theo tỷ lệ 100:25, cùng gần 193 triệu cổ phiếu thưởng (100:5). Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.



HTG: Dệt may Hòa Thọ chốt quyền tạm ứng cổ tức 2025 vào ngày 19/12; giao dịch không hưởng quyền từ 18/12. Cổ tức tiền mặt 25%, chi trả từ 19/1/2026.



LBM: AFC VF Limited đã bán 250.000 cổ phiếu LBM ngày 19/11, giảm sở hữu xuống 3,42 triệu đơn vị (8,55%).



IDC: IDICO chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2025 (tiền mặt 15%) vào ngày 4/12; giao dịch không hưởng quyền từ 3/12. Thanh toán bắt đầu ngày 23/12/2025.



VPG: Cảng Rau Quả chốt quyền cổ tức 2023 vào ngày 4/12; giao dịch không hưởng quyền từ 3/12. Cổ tức tiền mặt 4%, chi trả từ 26/12/2025.



MAC: Ông Trần Thanh Hải – chồng Trưởng Ban kiểm soát MAC – đăng ký mua 230.000 cổ phiếu MAC từ 24/11 đến 19/12. Hiện ông sở hữu 1,27 triệu cổ phiếu (5,61%).



NSH: Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Kế chỉ bán được 124.000 trong số 300.000 cổ phiếu NSH đăng ký. Sau giao dịch, ông còn nắm 1,17 triệu cổ phiếu (5,66%).