Thị trường chứng khoán hôm qua 5/11 chứng kiến VN-Index giằng co trong vùng 1.640 – 1.660 điểm cả ngày trước khi đóng cửa tại mốc 1.654,89 điểm, tăng nhẹ gần 3 điểm. Có 9/18 ngành tăng điểm, nhưng số mã giảm áp đảo số mã tăng, cho thấy dòng tiền dù có sự phân hóa giữa các ngành nhưng vẫn tập trung vào một số mã nhất định.

Cổ phiếu dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là nhóm tiện ích, trong khi ngành công nghệ thông tin giảm mạnh nhất. Khối ngoại bán ròng trên HOSE, UPCoM nhưng mua ròng trên sàn HNX.

Chứng khoán hôm nay mới nhất (6/11): VN-Index có thể tiếp đà hồi phục, nhà đầu tư chưa nên vội mua mới. Ảnh AI

Dự báo chứng khoán hôm nay mới nhất 6/11, Chứng khoán SSI nhận định: "VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục. Thanh khoản thấp và diễn biến đảo chiều của các chỉ báo động lượng vẫn mang đến tín hiệu tích cực, khi quá trình hấp thụ lực cung ngắn hạn diễn ra ổn định".

Theo đó, chỉ số có cơ hội thử thách trở lại khu vực cản gần 1.675 – 1.695 điểm của xu hướng tích lũy. Điểm tựa của chỉ số duy trì quanh vùng 1.600 – 1.610 điểm.

Cùng nhận định, các công ty như Chứng khoán ACB (ACBS), Chứng khoán TPBank (TPS), hay Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đều cho rằng VN-Index tiếp tục phục hồi so với phiên hôm trước, tuy nhiên tâm lý thận trọng được thể hiện khá rõ nét qua khối lượng giao dịch suy giảm.

"Do VN-Index đã bật tăng thành công từ vùng hỗ trợ 1.600 điểm, cho thấy nền giá ngắn hạn đang được củng cố. Đà hồi phục hiện vẫn được duy trì và kỳ vọng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu vượt ngưỡng 1.700 điểm, mở ra triển vọng tích cực hơn cho giai đoạn cuối năm", Chứng khoán ACB dự báo.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi phục trong phiên để tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng loại bỏ những mã suy yếu với áp lực bán mạnh.

Chứng khoán hôm nay mới nhất (5/11): VN-Index thử thách ngưỡng kháng cự mới, gọi tên các cổ phiếu đáng chú ý

"Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở các vùng giá cao để đề phòng khả năng thị trường chưa tiếp tục bứt phá đi lên ngay mà điều chỉnh giảm nhằm kiểm tra lại vùng đáy cũ gần nhất", Chứng khoán Vietcombank cảnh báo.

Đó cũng là quan điểm của Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI). VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên biên độ tăng điểm không lớn, đi kèm với đó là thanh khoản sụt giảm mạnh.

"Phiên tăng hôm nay sẽ khó có nhiều động lực thúc đẩy sự bứt phá mạnh của thị trường nên khả năng VN-Index sẽ có nhịp test lại vùng hỗ trợ 1.63-1.640 điểm rồi mới quay lại xu hướng tăng điểm.

Vì vậy, việc mở vị thế mua mới cần hạn chế việc mua đuổi và ưu tiên chờ nhịp chỉnh của thị trường chung về ngưỡng hỗ trợ để có vị thế mua an toàn hơn. Vị thế mua mới thăm dò cần giữ tỷ trọng nhỏ sau đó mới tăng dần khi đã có lợi nhuận", CSI phân tích.