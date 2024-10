Chứng khoán HSC (HCM): 9 tháng báo lãi tăng 64% đạt 1.011 tỷ đồng

Trong quý 3/2024, thị phần môi giới của Chứng khoán HSC tiếp tục cải thiện so với quý trước và đạt 6,7%, đánh dấu 5 quý liên tiếp gia tăng thị phần. Hiện tại, HSC giữ vị trí top 5 thị phần lớn nhất HoSE. Cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp lớn vào tổng thu nhập của HSC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (Chứng khoán HSC, HOSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2024. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 đạt 275 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chứng khoán HSC ghi nhận lợi nhuận đạt 1.011 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023, hoàn thành 70% kế hoạch năm 2024.

Trong quý 3/2024, giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường đạt hơn 18.000 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Dù vậy, Chứng khoán HSC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu quý 3 đạt 831 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 193 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ chủ yếu do thanh khoản thị trường giảm. Tuy nhiên, trong quý 3, thị phần môi giới của HSC tiếp tục cải thiện so với quý trước và đạt 6,7%, đánh dấu 5 quý liên tiếp gia tăng thị phần. Hiện tại, HSC giữ vị trí top 5 thị phần lớn nhất HoSE.



Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 478 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Dư nợ cho vay ký quỹ của HSC tiếp tục đà tăng trưởng và đạt hơn 19.000 tỷ đồng vào cuối quý 3/2024

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 152 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 2 tỷ đồng. Theo Chứng khoán HSC, doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp chưa đạt như kỳ vọng do một số thương vụ tư vấn chậm hơn so với tiến độ ban đầu.



Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản của HSC đạt 32.715 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.057 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm 2024 đạt 1.391 đồng/cổ phiếu.



Ngày 04/12/2024 sắp tới, Chứng khoán HSC dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự là 30/10/2024. Được biết, trọng tâm cuộc họp là phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng cường nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động của HSC.



Chốt phiên giao dịch ngày 18/10/2024, cổ phiếu HCM của Chứng khoán HSC chỉnh nhẹ về mức 30.450 đồng/cổ phiếu, giảm 0,49% so với giá tham chiếu. Trong phiên giao dịch ngày 18/10/2024, đã có lúc cổ phiếu HCM giao dịch thành công ở mức giá 31.000 đồng/cổ phiếu.