Chứng khoán SSI giảm sở hữu tại PAN xuống còn 12,73%

Sau khi bán thành công 15 triệu cổ phiếu PAN, Chứng khoán SSI giảm sở hữu tại CTCP Tập đoàn PAN từ 19,91% về còn 12,73%.

Cụ thể, CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI - sàn HoSE) vừa bán thành công 15 triệu cổ phiếu PAN để giảm sở hữu từ 19,91% về còn 12,73% vốn điều lệ, thời gian giao dịch từ 8/11 đến 10/11.

Trước đó, Tael Two Partners Ltd cũng vừa bán thành công 15 triệu cổ phiểu sở hữu tại đây. Giao dịch thực hiện ngày 4/11/2021. Hiện tại Tael Two Partners Ltd không còn là cổ đông lớn khi chỉ sở hữu 4,47% vốn điều lệ tại PAN.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý III, doanh thu thuần của PAN đạt 2.554,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ, giảm 12%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 38,7 tỷ đồng, giảm 18%.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.401,8 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 231,8 tỷ, tăng 30% và phần thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 121,4 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ 2020.



Các mảng kinh doanh đóng góp lớn vào lợi nhuận cổ đông công ty mẹ lần lượt là thủy sản xuất khẩu, giống cây trồng và nông dược, khử trùng. Đáng chú ý, mảng hạt và snack đạt tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với cùng kỳ nhờ xuất khẩu và gia tăng tỷ lệ hàng giá trị gia tăng trong cơ cấu sản phẩm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu PAN tăng 2.400 đồng lên 38.700 đồng/cổ phiếu.