Giải trình về kết quả kinh doanh, Vinafood II cho biết, do tình hình giao dịch xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2021 trầm lắng và tiêu thụ nội địa cũng chậm nhu cầu rất yếu, giá chào người mua đưa ra rất thấp so với giá thành sản xuất; cùng với đó là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 3/2021. Khép lại quý 3/2021, VSF tiếp tục lỗ qua đó nâng mức lỗ ròng gần 224,2 tỷ đồng cho 9 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3/2021 của VSF cho thấy, doanh thu thuần quý 3 năm nay chỉ đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước; 9 tháng đạt 5.952 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 3 Vinafood II tiếp tục ghi nhận lỗ 98,6 tỷ đồng, tăng lỗ 76,7% so với quý 3 năm 2020. Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2021, VSF ghi nhận lỗ 224,2 tỷ đồng, tăng lỗ 3,6% so với số lỗ 9 tháng cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II).

Nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ nêu trên được ban lãnh đạo Vinafood II giải trình với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là do tình hình giao dịch xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2021 trầm lắng và tiêu thụ nội địa cũng chậm nhu cầu rất yếu, giá chào người mua đưa ra rất thấp so với giá thành sản xuất; cùng với đó là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Hàng tồn kho tại thời điểm 30/9 của doanh nghiệp tăng vọt lên mức 1.213 tỷ đồng so với con số 525,4 tỷ đồng thời điểm 1/1/2021. Tổng tài sản của Vinafood II-VSF đến 30/9 là 5.306,5 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với 4.941,6 tỷ đồng thời điểm 1/1/2021. Trong khi đó ở chiều ngược lại nợ phải trả của Vinafood II-VSF tăng mạnh lên mức 2.598,6 tỷ đồng so với 2.009,5 tỷ đồng thời điểm 1/1/2021, chủ yếu do tăng vay nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 2.707,9 tỷ đồng thấp hơn mức 2.932,1 tỷ đồng thời điểm 1/1/2021.

Trước đó, Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II, UPCoM: VSF) ghi nhận doanh thu thuần hơn 16.500 tỷ đồng cùng khoản lỗ xấp xỉ 239 tỷ đồng trong năm 2020. Năm 2019, Vinafood II cũng lỗ gần 170 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 16.811 tỷ đồng.

Vinafood II được cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước - Công ty TNHH MTV Tổng công ty lương thực miền Nam từ năm 2014.

Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại số 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 TP.HCM với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng và kinh doanh lương thực là lĩnh vực chính (bao gồm thu mua, bảo quản, chế biến, sản xuất, bán buôn bán lẻ lương thực, thực phẩm chế biến nông sản; xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm; sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi…).

VSF bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hưng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinafood II từ 22/10/2021.

Giá cổ phiếu của VSF chốt phiên giao dịch ngày 10/11/2021 ở mức 7.500 đồng/cp.