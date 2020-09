Cơ hội để doanh nghiệp xuất khẩu rau quả tiếp cận thị trường Hà Lan

Lĩnh vực rau, củ, quả của Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi ấn tượng và từng bước trở thành nguồn cung rau, củ, quả quan trọng cho thị trường thế giới nói chung và EU nói riêng.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, chiều 29/9, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến rau, củ, quả Việt Nam - Hà Lan 2020.

Hội nghị nhằm quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh xuất khẩu sản phẩm rau, củ, quả Việt Nam và kết nối doanh nghiệp cung cấp Việt Nam với các đối tác kinh doanh nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ hoa quả tiềm năng ở thị trường Hà Lan nói riêng và thị trường EU nói chung, đồng tận dụng lợi thế từ Hiệp định EVFTA mới được thực thi.

Thu hoạch rau màu tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, những năm trở lại đây, lĩnh vực rau, củ, quả của Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi ấn tượng và từng bước trở thành nguồn cung rau, củ, quả quan trọng cho thị trường thế giới nói chung và EU nói riêng.

Đáng lưu ý, Hà Lan được coi là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU, nơi trung chuyển hàng hóa hàng châu Âu và thế giới đối với các mặt hàng rau, củ, quả. Hiện, Việt Nam đứng thứ 5 châu Á về sản lượng rau quả, trái cây. Sản phẩm rau quả, trái cây của Việt Nam đã có mặt tại trên 60 quốc gia trên thế giới.

Theo ông Vũ Bá Phú, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 đang mang đến nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan.

Trong số nhiều mặt hàng xuất khẩu triển vọng của Việt Nam sang EU, rau củ quả là nhóm mặt hàng có lợi thế lớn của Việt Nam xuất khẩu vào EU nói chung và Hà Lan nói riêng khi thực thi EVFTA.

Cũng theo ông Vũ Bá Phú, những năm gần đây, thông qua đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ kỹ thuật, các đối tác nhập khẩu, các nhà phân phối bán buôn, bán lẻ cũng như người dân tại nhiều khu vực ở châu Âu đã có cái nhìn khác đối với quá trình hiện đại hóa và đổi mới của ngành rau, củ, quả Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp rau quả của Việt Nam đang ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, đòi hỏi khắt khe của các đối tác EU, có khả năng cung ứng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chất lượng tốt và an toàn cho nhiều nhà nhập khẩu hàng đầu và các kênh phân phối cao cấp tại nhiều nước trong EU.

Khảo sát mới đây của Cục Xúc tiến thương mại cho thấy, mặc dù là thị trường nhập khẩu rau quả hàng đầu, chiếm khoảng 50% nhập khẩu rau quả thế giới, nhưng lượng rau quả nhập khẩu của EU từ Việt Nam chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ khoảng 0,08% lượng nhập khẩu của EU.

Đặc biệt, trong nhóm rau quả tươi xuất khẩu sang khu vực EU thì trái cây luôn đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang EU là dứa, thanh long, cơm dừa, chôm chôm, xoài...

Dù tiềm năng rất lớn, nhưng EU là thị trường “khó tính”, rất khắt khe với các quy định về hàng rào kỹ thuật, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm...

Vì vậy, việc sản xuất an toàn theo hướng GAP là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp nếu vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị trả hàng. Việc này gây thiệt hại không chỉ riêng doanh nghiệp mà cả ngành rau quả Việt Nam.

Giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của thị trường Hà Lan, ông Mathijs van den Broek - thành viên Ban điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, cho biết, đây là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam trong EU.

Hiện hơn 20% rau quả tươi do các nước đang phát triển cung cấp cho châu Âu vào EU thông qua Hà Lan. Từ cảng Rotterdam, điểm nhập khẩu chính, các thương nhân Hà Lan và quốc tế sẽ phân phối sản phẩm đến nhiều nước châu Âu khác.

Ông Mathijs van den Broek nhấn mạnh, EU là một thị trường có nhu cầu ổn định về rau, quả, chiếm 45% trị giá thương mại hàng rau quả toàn cầu.

Hơn nữa, quy mô thị trường rộng lớn và nhu cầu theo mùa của EU chính là thị trường hấp dẫn cho các nhà cung cấp ở các nước đang phát triển.

Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu EU thường tìm kiếm các nhà cung cấp đáng tin cậy trong các khu vực chiến lược để có thể cung cấp trái cây và rau quả cho người tiêu dùng EU bất kỳ lúc nào trong năm.

“Những loại trái cây nhiệt đới và mới lạ sẽ thu hút người tiêu dùng EU. Điều này sẽ là một thế mạnh cho các nhà xuất khẩu từ các quốc gia có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam”, ông Mathijs van den Broek lưu ý.

Hội nghị có sự tham gia của 22 doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm rau, củ, quả Việt Nam và 10 nhà nhập khẩu rau, củ, quả Hà Lan bao gồm Phiên toàn

thể và các Phiên giao thương, kết nối trực tuyến 1:1 giữa các doanh nghiệp Việt Nam với từng nhà nhập khẩu tiềm năng Hà Lan theo phân nhóm

mặt hàng.

Trong đó, tại Phiên toàn thể các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đã có dịp tìm hiểu về cơ hội kinh doanh với ngành rau, củ, quả Việt Nam từ Hiệp định EVFTA; thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam - Hà Lan về phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực; triển vọng hợp tác nông nghiệp hai nước từ EVFTA; thông tin về tuyến vận tải biển/hàng không đối với hàng rau, củ, quả đi châu Âu.

Việc tham gia Hội nghị giao thương trực tuyến rau, củ, quả Việt Nam - Hà Lan 2020 là cơ hội tốt để doanh nghiệp tiếp cận thị trường Hà Lan cũng như thị trường EU, từ đó thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hàng rau, củ, quả của Việt Nam sang thị trường tiềm năng này.

Thống kê từ Bộ Công Thương, do tác động của dịch COVID-19, xuất khẩu rau, củ, quả của Việt Nam gặp nhiều khó khăn thời gian qua. Theo đó, tháng 8/2020, giá trị xuất khẩu các sản phẩm rau quả của Việt Nam sang EU đạt 14,7 triệu USD, tăng 25,2% so với tháng trước đó. Vì thế, 8 tháng qua xuất khẩu rau, quả đạt 2,26 tỷ USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Các chuyên gia dự báo, năm nay xuất khẩu rau quả có thể vẫn bị sụt giảm khoảng 10% so với năm 2019. Tuy nhiên, dự kiến xuất khẩu rau, củ, quả sang EU thời gian tới có thể sẽ khởi sắc./.