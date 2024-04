Ngày 4/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đã thông báo về việc đưa cổ phiếu GMC của CTCP Garmex Sài Gòn từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Trước đó, hồi tháng 4/2023, HoSE ra quyết định đưa cổ phiếu GMC vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2022 là âm 84,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là âm 19,5 tỷ đồng (căn cứ theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022).



Tại thông báo mới nhất, HoSE cho biết sẽ chuyển cổ phiếu GMC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 11/4/2024 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2022 và 2023) của Garmex Sài Gòn là số âm.

Thông báo của HoSE về việc đưa cổ phiếu GMC vào diện kiểm soát.

Garmex Sài Gòn nói gì?

Trước thông báo của HoSE, Garmex Sài Gòn đã có văn bản giải trình kèm theo trình bày định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của doanh nghiệp.

Theo đó, Garmex Sài Gòn xác định ngành may vẫn là ngành nghề chính. Tuy nhiên, tình hình ngành may vẫn ghi nhận khó khăn về đơn hàng. Các điều kiện về xanh hóa ngành may vẫn chưa chuyển đổi kịp. Do đó, Garmex Sài Gòn sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế phát triển trong thời gian trung và dài hạn.

Cụ thể, Garmex Sài Gòn chia sẻ sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí; thanh lý máy móc, thiết bị, dụng cụ...; tiếp tục theo dõi, thúc đẩy đối tác giao hàng và thúc đẩy CTCP Phú Mỹ hoàn thành Dự án Nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư...

Đáng chú ý, Garmex Sài Gòn cho biết sẽ thanh lý Nhà máy Quảng Nam, tiếp tục thực hiện chuyển đổi bổ sung công năng Nhà máy Tân Mỹ. Trong thời gian chưa thanh lý được tài sản, doanh nghiệp sẽ triển khai cho thuê để có nguồn thu cho công ty.

Trên cơ sở đó, Garmex Sài Gòn sẽ trình cổ đông kế hoạch năm 2024 với mục tiêu doanh thu gần 50,5 tỷ đồng, thu nhập khác 156 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 40 tỷ đồng.

Tại BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2023, Garmex Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với doanh thu thuần năm 2022 là 292,2 tỷ đồng. Kết quả, Garmex Sài Gòn báo lỗ trước thuế 44,5 tỷ đồng năm 2023.

Garmex Sài Gòn cho hay, việc không có đơn hàng đã dẫn đến doanh thu của doanh nghiệp này sụt giảm mạnh so với năm trước. Mặc dù đã tiết giảm chi phí nhưng do không có doanh thu nên công ty tiếp tục báo lỗ.