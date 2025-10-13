Mức tăng trưởng kinh tế có thể cao gấp ba lần nhờ động lực này

Tại Tổ thảo luận số 9, Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 (chiều 12/10), các đại biểu đã tập trung phân tích sâu vai trò của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra một góc nhìn thẳng thắn về vai trò của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước.

Theo Bộ trưởng Hùng, đổi mới sáng tạo có thể mang lại mức tăng trưởng kinh tế gấp ba lần so với khoa học và công nghệ truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh Bộ KHCN

Người đứng đầu ngành KH&CN phân tích ba thành tố chính của khoa học công nghệ: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – trong đó, chuyển đổi số là lực đẩy quan trọng giúp tăng tốc quá trình đổi mới.

"Chìa khóa của chuyển đổi số là tốc độ. Tốc độ tạo ra năng suất, năng suất tạo ra động lực tăng trưởng mới", Bộ trưởng Hùng nói và minh chứng cụ thể bằng việc Bộ KH&CN có thể xây dựng và hoàn thiện 10 dự án luật trong vòng một năm, trong khi trước đây một dự án có thể mất đến 5 năm

Từ góc nhìn thực thi, ông Trần Duy Ninh – Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia cho rằng giai đoạn 2025–2030 phải là thời kỳ tạo ra kết quả thực chất của chuyển đổi số, sau 5 năm đầu tiên được coi là giai đoạn “chuyển đổi nhận thức”.

"Nơi mà dữ liệu trở thành tài nguyên, công nghệ trở thành sức mạnh và người dân trở thành chủ thể của quốc gia số – đó phải là định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới", ông Ninh khẳng định.

Ông Ninh cũng đề xuất 3 điểm bổ sung quan trọng vào dự thảo văn kiện: Thứ nhất, phát triển năng lực số và chủ quyền dữ liệu quốc gia, coi hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là thiết yếu như điện, nước, giao thông. Thứ hai, triển khai khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, kết nối dữ liệu phục vụ điều hành Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Thứ ba, xây dựng hệ thống đo lường tác động chuyển đổi số, đánh giá thực chất hiệu quả đối với năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển xã hội.

Từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo: Khác biệt nằm ở đầu ra

Trong khi đó, bà Trần Thị Nhị Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ KH&CN nhấn mạnh vai trò của Đảng ủy Chính phủ trong lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành KH&CN.

“Muốn nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, cần đổi mới cách triển khai – mỗi tổ chức Đảng phải có chương trình hành động cụ thể, có thể đo đếm được,” bà Thủy nói.

Bà cũng kiến nghị cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, không chỉ để lãnh đạo hiệu quả hơn, mà còn để giám sát, đánh giá thực chất kết quả triển khai chính sách từ trung ương tới cơ sở.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử, nơi chúng ta có thể hoặc là bật lên mạnh mẽ trở thành nước phát triển, hoặc là mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng: "Cơ hội chỉ đến một lần. Chúng ta đang có vị thế mới, lòng dân đang vững tin, và Đảng đã đưa ra những quyết sách hết sức quan trọng. Giờ là lúc chúng ta phải hành động".