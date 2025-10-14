Nhịp sống miền Trung

Huế thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân gồm hơn 7.300 ha rừng đặc dụng

Trần Hòe
14/10/2025 08:15 GMT +7
Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có tổng diện tích rừng đặc dụng 7.354,97 ha, thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế.

UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân, thành phố Huế.

Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân nằm ở phía Nam thành phố Huế, thuộc địa phận của xã Chân Mây - Lăng Cô. Tổng diện tích rừng đặc dụng của Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân là 7.354,97 ha.

Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân có tổng diện tích rừng đặc dụng 7.354,97 ha, thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Ảnh: Trần Hòe. 

Diện tích này bao gồm 6.276,57 ha rừng đặc dụng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý, còn lại là rừng do cộng đồng thôn quản lý.

Tổng diện tích vùng đệm của Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân là 870 ha, ranh giới vùng đệm tại các thôn Thủy Yên Thượng, Thủy Cam, Trung Kiền, Thủy Dương, An Cư Tây, Hói Dừa, Hải Vân của xã Chân Mây - Lăng Cô.

Theo UBND thành phố Huế, việc thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân nhằm bảo vệ cảnh quan quan thiên nhiên với các hệ sinh thái tự nhiên độc đáo; duy trì và bảo tồn các giá trị của dải hành lang đa dạng sinh học nối từ biển lên đến biên giới Việt - Lào; tạo vùng đệm môi trường và cảnh quan tự nhiên cho khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô, vịnh Lăng Cô và cụm di tích Hải Quan.

Tại Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân sẽ có nhiều chương trình hoạt động, như: Chương trình quản lý, bảo tồn và phục hồi cảnh quan thiên nhiên; chương trình bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học; chương trình khai thác và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái; chương trình hỗ trợ sinh kế bền vững và phát triển vùng đệm; chương trình truyền thông môi trường; chương trình cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng; chương trình hợp tác quốc tế.

